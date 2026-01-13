Fútbol. Primera Federación
Primer movimiento del Mérida: Miki Muñoz, baja
El centrocampista se marcha al Guadalajara y su puesto será ocupado probablemente por Damián Cáceres, del filial del Getafe
El pasado domingo jugó sus últimos minutos como futbolista del Mérida Miki Muñoz, que recalará en el Guadalajara. Llegó la temporada pasada y, aunque al principio parecía que el ritmo de la categoría le superaba, pues llegaba de Segunda Federación, la confianza depositada en él por parte de Sergi Guilló hizo que fuera tomando cada vez más protagonismo en el equipo. Sin embargo, las lesiones no le permitieron mantener la continuidad. Con el deseo de haber superado esos problemas físicos, fue uno de los cinco que renovaron en el seno emeritense el pasado verano, pero, en esta primera vuelta que acaba de terminar, ha pasado muy desapercibido, también por problemas físicos.
Todo apunta a que su sustituto será Damián Cáceres (Moraleja de Enmedio, Madrid, 31-5-2003), mediocentro que llegaría proveniente del Getafe B y que ocuparía ficha sub-23, por lo que la plaza senior que queda libre con la marcha de Muñoz podría utilizarse para reforzar otra posición, presumiblemente la de delantero.
El devenir del mercado romano lo marcará lo que termine ocurriendo con Álvaro García. Uno de los equipos que se interesó por él, el Ibiza, acaba de incorporar al exromano Javi Eslava (Zamora).
Pensando en Valdebebas
En lo meramente deportivo, el equipo sigue preparando el partido del próximo domingo (18.15 horas) en Valdebebas con la incertidumbre de saber quién será el entrenador del equipo rival, el Real Madrid Castilla, toda vez que Álvaro Arbeloa ha pasado a dirigir al primer equipo. Aunque todavía no es oficial, parece que será Julián López de Lerma quien dirigirá al filial madridista, que se ha reforzado en las últimas horas con el delantero Adrián Arnuncio, procedente del Real Valladolid e internacional en las categorías inferiores con España. En el plano emeritense, para este encuentro, Fran Beltrán recuperará a Pipe y a Beneit tras sendas sanciones, pierde a Manu Rivas, que fue expulsado el domingo, y se está a la espera de la evolución de Jacobo Martí.
