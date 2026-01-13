Al-Qázeres: cuando la falta de debilidades es la fortaleza

Suele decirse que en el término medio está la virtud y es algo que está conjugando a la perfección el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura en esta, su quinta temporada en la Liga Femenina Challenge. Concluida la primera vuelta navega en el séptimo puesto (de 16 equipos) con un balance algo mejor que el de hace un año: ocho victorias y siete derrotas por las seis y nueve de la temporada 2024-25.

Quizás como reflejo de su propio entrenador, el conjunto que dirige Jesús Sánchez es puro equilibrio. En ninguna faceta estadística destaca especialmente, pero tampoco se hunde en ninguna. Su mayor fortaleza está en el acierto en los tiros libres, un 74,8%, cuarto de la liga, lo cual siempre se agradece en los finales igualados.

En lo demás no se entra en el ‘top 7’. Y de hecho es curioso que haya encajado más puntos (65,7, octavo) que los que ha anotado (63,7, décimo), arrastrando los marcadores abultados frente a Azulmarino Mallorca (52-74) y Osés Ardoi (85-53). Ningún triunfo ha superado el +13 en la cancha del Adareva (63-76).

Sí es cierto que la defensa que ejecuta por momentos es todo un aval, aunque sea un ritmo que no logre mantener durante los 40 minutos porque, como es casi tradición, Sánchez debe manejar una rotación más bien escasa.

Aspectos a mejorar

Al equipo indudablemente le falta puntería con el reloj en movimiento, lo que sin duda le da más mérito a que, por ahora, tenga un puesto asegurado en los ‘playoffs’, que disputan del segundo al noveno clasificados. En triples solo acredita un 26,7% (decimotercero), mientras que en los lanzamientos de dos está solo ligeramente mejor (35,5%, duodécimo).

A esto ha contribuido la ausencia de Raquel Laneiro por una severa lesión muscular a partir de la octava jornada, cuando el balance era de 4-3. El panorama se ensombreció en ese momento porque la exterior portuguesa estaba en 14,7 puntos (43,9% en tiros de dos, 31,8% en triples y 74,5% en libres), pero las demás han apretado los dientes y además ha llegado el fichaje de Laura Salmerón procedente del Santfeliuenc. A Laneiro se la espera de vuelta dentro de un par de jornadas.

Su llegada fue una de las grandes apuestas veraniegas junto a la de su compañera de equipo en el Arxil Nerea Liste. Ambas llegaban aparentemente dañadas por un año horrible en lo colectivo (una victoria en 28 jornadas en la Liga Femenina Challenge), pero, lesión aparte, se han relanzado muy bien. Otra incorporación de riesgo por la de otra base-escolta lusa, Inés Ramos, que nunca había jugado en España, lo mismo que la pívot argentina Victoria Gauna. Todas parecen haber encajado a la perfección en un grupo que mantiene la ascendencia de dos veteranas como las dos Lucías, Méndez y Fontela, y una tercera portuguesa, la polivalente Josephine Filipe, muy asentada en el Multiusos.

Futuro con optimismo

Asegurada virtualmente la permanencia, el camino para volver a los ‘playoffs’ tras un año de ausencia está encauzado. Quizás con ganar siete de las 15 jornadas restantes sea suficiente. La hoja de ruta hasta ahora ha estado en no despistarse en los partidos ante rivales similares e inferiores, con la única excepción de la visita al Baloncesto Sevilla, que terminó en derrota en la prórroga (70-67). Hasta se ha conseguido vencer a domicilio a un Recoletas Zamora que está justo por encima (53-57).