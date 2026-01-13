“Me siento con fuerzas y aún puedo jugar mejor y ganar torneos”

Va camino de los 20 años como profesional, de ellos 15 en el European Tour. 400 torneos (405 en concreto), jalonan la última parte de la trayectoria de Jorge Campillo Íñiguez (Cáceres, 1 de junio de 1986), un golfista instalado en la élite mundial y en el selecto grupo de españoles que pueden alardear de ello durante tanto tiempo. En esta entrevista habla del antes, durante y después de un deportista atípico, muy natural, que no rehúye pregunta alguna y que siempre se expresa con claridad.

En junio cumple 40 años, pero toda la vida le hemos conocido jugando al golf. ¿Qué balance hace?

Estoy ya en el tee del 9 o del 10. Con tres años ya jugaba. Con cinco mis padres me apuntaron a un torneo en Marbella, el de Manuel Piñero, y lo gané. Lo tengo grabado. El Norba Club todavía no estaba terminado, y yo me entrenaba en el campo de mi abuela,de siete hectáreas, en Las Viñas de la Mata. No había hoyos, pero poníamos unas latas en el suelo, yo con un palo de hierro, y mi abuela ponía unos trapos que hacían de bandera. Había cagalutas de oveja y yo ponía la bola encima. Ahí arrancó todo. Hasta en el 93 no se inauguró el Norba. En este torneo de Marbella mi padre me dijo: ‘venga, Jorge, con tres putts ganas’, y gané. Era un putt de 20 metros. Piñero me dio unos palos por ganar, y tengo una foto firmada que conservo con cariño en casa.

¿Y desde entonces, cuándo se creyó que llegaría a profesional?

Hasta el tercer año de la carrera no lo vi claro. Es verdad que era bueno a nivel nacional, pero era difícil. Con 21 años, en Indiana, ya sabía que iba a ser profesional.

Mejor de lo esperado

¿Y con esa edad, se hubiera imaginado haber tenido esa carrera?

No. Ni la amateur ni la profesional. Me acuerdo que los primeros años pensaba: ‘si aguanto aquí 10 años, lo mismo me puedo ganar la vida’. Han pasado 15 y he jugado mucho mejor de lo que pensaba cuando llegué. Se ha dado mejor de lo que pensaba, y aún espero que se dé mejor. Me siento con fuerzas. Todavía puedo ganar más torneos.

¿Y con los 40, a punto de llegar, aún se ve bien?

Sí, sí. Hay golfistas que han jugado bien a partir de los 40. Siempre tengo a Miguel Ángel Jiménez ahí. Yo pienso que yo también lo puedo hacer, al menos los dos-tres próximos que vienen.

Dio un paso adelante en su carrera al conseguir, tras un gran año en el 23, la tarjeta de la PGA americana, pero desde entonces ha perdido posiciones en el ranking mundial. ¿Eso quiere decir que aquello no fue bueno a corto-medio plazo?

Es cierto que el año pasado hice un año normal, pero en el European Tour he salido un poco perjudicado al darse menos puntos ahora. Nunca se sabe. La experiencia estuvo bien. Siempre podré decir que he jugado la PGA 17 torneos.

Con Rory Mcllroy, número uno mundial, en un torneo. / Cedida

¿A qué aspira realmente como profesional del golf?

Siempre me ha quedado la espina de ir al USA Open o el Masters, que es difícil al tener que estar entre los 50 mejores del mundo, pero hay una serie de torneos que si ganas te clasificas, como el Open de Sudáfrica, el de Australia o el Open de España. Hay que ganar, eso sí. También llevarme un torneo en Europa occidental, especialmente el Open de España, ya que los que he ganado han sido todos fuera.

Reconocimiento

Hace poco fue reconocido y homenajeado por su club, el Norba. ¿Se siente reconocido en casa?

Sí. En esa semana me dieron también la Medalla al Mérito de la Federación Española de Golf. Parece que suena a retirada, pero yo no me siento ni mucho menos retirado. En mi club sí me siento muy valorado, como el Maestro Kim en taekwondo. Estoy orgulloso de ser socio de honor del Norba.

Hace dos años fue Premio Extremeño del Deporte. ¿También se siente valorado en su región?

Muy orgulloso también, sí. Me hizo mucha ilusión.

Hace tres años, dijo en una entrevista en este diario que se morirá y no habrá un extremeño que consiga lo que usted ha logrado en el golf. Aquello no lo interpretó bien todo el mundo. ¿Se reafirma?

Dije que ojalá fuera alguno, pero es que es muy difícil. Me reafirmo, aunque ojalá me equivoque. Hay un par de chavales que están muy bien, que hacen top ten en campeonatos de España. A ver cómo se desarrollan. La gente juega bien.

Campillo, este martes en El Periódico Extremadura. / José María Ortiz

¿Quizá la mayor decepción de su carrera haya sido perder la última plaza olímpica para París en el último momento?

No. No dependía de mí y antes hice lo que pude. Hice un top ten para adelantar a Puig en Suecia. El se había clasificado para el US Open y si pasaba el corte me adelantaba. Empezó mal, pero pasó el corte. Hizo bien su trabajo. Fue una pena. Más decepción fue perder en Sotogrande o en Qatar. Eso sí me dolió.

Como observador y protagonista del deporte extremeño, ¿qué diagnóstico hace?

Pobre. Es cierto que estamos a la cola de todo en España, con lo que en deporte también. El ascenso del Cacereño estuvo bien y el Cáceres ahí está, que es lo que yo sigo. El Mérida no lo hace mal, ¿no? e individualmente los oros de Álvaro Martín o Alberto Ginés son las mejores performances del deporte extremeño en los últimos 20 años, desde luego. Es difícil. Somos pocos.

Y del local, sigue el fútbol y el baloncesto de su ciudad. Este año no puede ser muy feliz.

He seguido siempre más el baloncesto que el fútbol. Tengo confianza en que el Cáceres va a hacer una buena segunda vuelta y el Cacereño está más difícil. No he podido verlos. Con lo difícil que es subir va a ser jodido aguantar.

Como padre

¿Qué supone ser padre y ser tanto tiempo fuera de casa?

Mi hija Carmen lo único que ha visto es eso. Lo lleva bien. El otro día me dijo: ‘¿cuándo te vas?’. Los niños viven siempre el presente. Ojalá todos pudiéramos vivir así. Cuando te vas estás triste, pero a las dos horas no sabes dónde está tu padre jugando. Estás con tu amiga en el cole y ya todo se ha olvidado. Yo la veo feliz. Supongo que me echará más de menos cuando sea más mayor.

¿Hasta cuándo jugando al golf?

Hasta que reviente, jajajajaja . A mí me gusta mucho el golf, me gusta la competición, me gusta ganar a la gente y siento que puedo ganar todavía. A ver si aguanto unos cuantos años más. Todavía no he perdido motivación y tampoco he tenido lesiones. En Dubai, el último torneo, solamente había cuatro mayores que yo. De todas formas, no les tengo miedo. Ahora soy mejor que hace 10 años seguro. En el golf influye la mente.