Baloncesto
Almendralejo acoge la fase final de la Copa Extremadura de baloncesto
Las semifinales se disputan este sábado 17 de enero en el pabellón Extremadura y la gran final queda para el domingo 18
El Pabellón Extremadura del polideportivo municipal Tomás de la Hera de Almendralejo acoge este fin de semana la fase final de la Copa Extremadura de baloncesto que organiza la federación extremeña y que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Almendralejo. Durante dos días, el polideportivo respirará mucho baloncesto en una fase final que atrae mucho público.
El UBA Graginsa Almendralejo, como equipo anfitrión, está en el cuadro de semifinales, pese a ser séptimo en la liga regular de Primera Nacional. Los locales se medirán en la primera de las semifinales, este sábado 17 de enero a las 19.00 horas, al Vítaly La Mar de Badajoz. La segunda semifinal enfrentará a Escayolas Paco y BB Badajoz, que actualmente son primero y segundo de la competición regular.
La gran final del torneo queda reservada para el domingo a las 17.30 horas y tendrá entrada gratuita, como todos los partidos, para los aficionados.
Jorge Santos, secretario general de la Federación Extremeña de Baloncesto, ha estado en la presentación de un torneo que la federación cuida mucho desde hace años y del que espera una nueva fiesta del basket regional.
José Manuel Sánchez Laja, presidente del UBA Almendralejo Graginsa ha comentado que ésta es una excelente oportunidad de seguir promocionando el baloncesto en Tierra de Barros en un momento donde el UBA está recuperando a muchos aficionados de antaño y construyendo una cantera para el futuro. H
