Real Madrid
Bellingham estalla: "Hasta ahora he dejado pasar demasiadas cosas... Pero, sinceramente... qué montón de mierda"
Bellingham estalla contra las "mentiras" sobre su relación con Xabi Alonso
Xavier Ortuño
El centrocampista del Real Madrid utiliza su canal oficial, la app JB5, para desmentir los rumores de conflicto con el técnico tolosarra. "Es un montón de mierda", afirma el inglés en un durísimo mensaje contra las informaciones que le acusaban de hacer la cama a Xabi Alonso.
Jude Bellingham ha decidido romper su silencio de la manera más contundente posible. Ante la propagación de rumores que sugerían una supuesta oposición por su parte a la figura de Xabi Alonso, el internacional inglés ha publicado un comunicado en su aplicación personal para atajar lo que considera una campaña de desinformación.
El mensaje íntegro de Bellingham
"Hasta ahora he dejado pasar demasiadas de estas cosas, siempre esperando que la verdad saliera a la luz a su debido tiempo. Pero, sinceramente... qué montón de mierda", comienza el texto de Bellingham.
El jugador no se detuvo ahí y mostró su frustración con el ecosistema de rumores que rodea la actualidad blanca: "Siento verdadera lástima por la gente que se aferra a cada palabra de estos payasos y sus 'fuentes'. No creáis todo lo que leéis; de vez en cuando, este grupo de gente necesita rendir cuentas por difundir este tipo de desinformación dañina por clics y para añadir controversia".
- Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
- Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
- Mérida pierde los exámenes teóricos de la DGT y obliga a los aspirantes a ir a Badajoz
- Fallece una mujer de 36 años en un accidente laboral en Torremayor
- Cáceres pierde otro negocio: Kekeña, referente en manualidades y costura creativa, baja la persiana
- Gabriel Moreno, experto en financiación autonómica: 'Extremadura necesita más de 200 millones para salir del furgón de cola
- Nueva reforma a la vista en Cáceres: ¿Cómo cambiará el paseo de Cánovas tras su esperada remodelación?
- Extremadura reparte 5,4 millones para contratos en obras y servicios rurales: esto es lo que recibe cada municipio