Cáceres Patrimonio: la 'operación Efambé', pendiente de la resonancia magnética de este miércoles

Cambio de guardia en el juego interior del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, aunque aún no se ha completado. Sí lo se ha ejecutado la primera parte, que es la salida de DJ Foreman, mientras que la incorporación efectiva de su sustituto, David Efambé, está pendiente de una resonancia magnética a la que es sometido este miércoles.

Foreman ya se despidió del resto de sus compañeros tras alcanzar a un acuerdo económico con el club para rescindir su contrato. Este jueves viajará a Estados Unidos de regreso al no haber encontrado equipo en España ni en el resto de Europa. No le ha ayudado que tenga que resolver aún cuestiones administrativas relacionadas con su pasaporte jamaicano que se hubiesen complicado si hubiese hallado acomodo en Tercera FEB. Se marcha del Multiusos con la insatisfacción de no haber cumplido con las expectativas. Tras promediar 18,4 puntos y 5,9 rebotes en la segunda portuguesa, en su primera experiencia al otro lado de la frontera se quedó en 4,4 y 2,9 en Cáceres, donde ya no llegó a saltar a la pista en el último partido frente al Valle de Egüés.

David Efembé, con el Algeciras. / E. P.

El nuevo

A Foreman se le ha reprochado la falta de dureza y compromiso que sí se espera que aporte Efambé, aunque esta sea todavía una operación por clarificar. El Cáceres es consciente de que en su anterior equipo, el Ponferrada, no estaban satisfechos con su rendimiento con el estado de su rodilla y que eso precipitó su reciente salida.

El club extremeño no se quiere pillar los dedos. Ha hecho viajar al jugador a la ciudad, en la que ya se encuentra, para verle in situ y, lo más importante, someterle a una resonancia magnética este mismo miércoles que será determinante para firmarle un contrato o no. Por ahora está dejando buenas sensaciones con los entrenamientos invididuales que está realizando con la preparadora física del equipo, María Reina. Lo que está programado es que, si la resonancia va bien, se una al trabajo colectivo dirigido por Jacinto Carbajal a partir del viernes.

En principio está descartado para el encuentro del próximo domingo en la pista de la Cultural y Deportiva Leonesa. El Cáceres quiere aprovechar que a continuación hay un parón de dos semanas en la competición para rubricar con él el compromiso en ese lapso teniendo en cuenta también qué tal se maneja en los entrenamientos de grupo. Curiosamente, su hipotético debut se produciría ante el Ponferrada en el Multiusos el 31 de enero.