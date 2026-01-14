La Copa Tamiya Extremadura 2026 de automodelismo arranca en febrero en Cáceres

El circuito de automodelismo de Los Castellanos, en Cáceres, acogerá a partir del próximo 1 de febrero la segunda edición de la Copa Tamiya Extremadura, una competición que, tras el éxito de su estreno en 2025, regresa con importantes novedades y una previsión de mayor participación.

La primera edición contó con 20 pilotos inscritos, entre ellos varios procedentes de Madrid, y para esta temporada ya han mostrado su interés nuevos participantes extremeños, más pilotos madrileños e incluso aficionados llegados desde Elvas (Portugal), lo que confirma el crecimiento y la proyección del campeonato.

Durante la edición de 2025, la Copa Tamiya Extremadura tuvo además un marcado carácter solidario, ya que parte de lo recaudado a través de las inscripciones se destinó a la ONG Nafasi Uganda, un proyecto impulsado por la cacereña María Morollón y centrado en la cooperación internacional.

Seis pruebas en 2026

La Copa Tamiya Extremadura 2026 estará compuesta por seis pruebas, que se disputarán a lo largo de todo el año. Para la clasificación final se tendrán en cuenta los cuatro mejores resultados de cada piloto, lo que permitirá una mayor flexibilidad en la participación.

Como principal novedad, la organización ha decidido que la entrega de los premios principales se realice por participación y no por clasificación, de modo que todos los pilotos que compitan en al menos cuatro carreras tendrán opciones de acceder a los premios más destacados. A ello se sumarán, como en la pasada temporada, distintos obsequios aportados por los patrocinadores.

La Copa Tamiya se caracteriza por ser una categoría económica, accesible e igualada, al basarse principalmente en el modelo TT02 de la marca Tamiya, con una excelente relación calidad-precio. La limitada capacidad de ajuste de los vehículos y el control sobre motorizaciones y neumáticos garantizan carreras muy equilibradas, en las que la habilidad del piloto es el factor decisivo.

Una competición muy divertida

Además, se trata de una competición espectacular y divertida, gracias a las carrocerías que reproducen fielmente vehículos reales de competición y a la intensa lucha en pista, que ofrece adelantamientos y situaciones emocionantes tanto para los participantes como para el público.

La participación en la Copa Tamiya Extremadura 2026 está abierta a personas de cualquier edad, siempre que cuenten con un nivel mínimo de conducción que garantice la seguridad en pista.

Colaboran en esta edición empresas como Equipamientos Integrales Teresa Alcalde, Persianas y Toldos Antonio Gutiérrez, Láser Depisalud Badajoz, Seguridad Barrios, RC Talleres, Neumáticos Contiñas Car Service, Clothesforall y Orient Express Modelismo.

El reglamento, calendario de pruebas y más información se irán publicando a través de las redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, bajo el nombre “Copa Tamiya Extremadura”.