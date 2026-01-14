Automodelismo
La Copa Tamiya Extremadura 2026 de automodelismo arranca en febrero en Cáceres
La segunda edición del campeonato de automodelismo se disputara en el circuito de Los Castellanos con seis pruebas a lo largo del año y prevé un aumento de participación, incluso internacional
El circuito de automodelismo de Los Castellanos, en Cáceres, acogerá a partir del próximo 1 de febrero la segunda edición de la Copa Tamiya Extremadura, una competición que, tras el éxito de su estreno en 2025, regresa con importantes novedades y una previsión de mayor participación.
La primera edición contó con 20 pilotos inscritos, entre ellos varios procedentes de Madrid, y para esta temporada ya han mostrado su interés nuevos participantes extremeños, más pilotos madrileños e incluso aficionados llegados desde Elvas (Portugal), lo que confirma el crecimiento y la proyección del campeonato.
Durante la edición de 2025, la Copa Tamiya Extremadura tuvo además un marcado carácter solidario, ya que parte de lo recaudado a través de las inscripciones se destinó a la ONG Nafasi Uganda, un proyecto impulsado por la cacereña María Morollón y centrado en la cooperación internacional.
Seis pruebas en 2026
La Copa Tamiya Extremadura 2026 estará compuesta por seis pruebas, que se disputarán a lo largo de todo el año. Para la clasificación final se tendrán en cuenta los cuatro mejores resultados de cada piloto, lo que permitirá una mayor flexibilidad en la participación.
Como principal novedad, la organización ha decidido que la entrega de los premios principales se realice por participación y no por clasificación, de modo que todos los pilotos que compitan en al menos cuatro carreras tendrán opciones de acceder a los premios más destacados. A ello se sumarán, como en la pasada temporada, distintos obsequios aportados por los patrocinadores.
La Copa Tamiya se caracteriza por ser una categoría económica, accesible e igualada, al basarse principalmente en el modelo TT02 de la marca Tamiya, con una excelente relación calidad-precio. La limitada capacidad de ajuste de los vehículos y el control sobre motorizaciones y neumáticos garantizan carreras muy equilibradas, en las que la habilidad del piloto es el factor decisivo.
Una competición muy divertida
Además, se trata de una competición espectacular y divertida, gracias a las carrocerías que reproducen fielmente vehículos reales de competición y a la intensa lucha en pista, que ofrece adelantamientos y situaciones emocionantes tanto para los participantes como para el público.
La participación en la Copa Tamiya Extremadura 2026 está abierta a personas de cualquier edad, siempre que cuenten con un nivel mínimo de conducción que garantice la seguridad en pista.
Colaboran en esta edición empresas como Equipamientos Integrales Teresa Alcalde, Persianas y Toldos Antonio Gutiérrez, Láser Depisalud Badajoz, Seguridad Barrios, RC Talleres, Neumáticos Contiñas Car Service, Clothesforall y Orient Express Modelismo.
El reglamento, calendario de pruebas y más información se irán publicando a través de las redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, bajo el nombre “Copa Tamiya Extremadura”.
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
- Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
- Funcionarios y docentes empezarán a cobrar en la nómina de enero todas las subidas salariales pactadas
- Mérida pierde los exámenes teóricos de la DGT y obliga a los aspirantes a ir a Badajoz
- Fallece una mujer de 36 años en un accidente laboral en Torremayor
- Cáceres pierde otro negocio: Kekeña, referente en manualidades y costura creativa, baja la persiana
- Gabriel Moreno, experto en financiación autonómica: 'Extremadura necesita más de 200 millones para salir del furgón de cola
- Abascal marca sus líneas rojas en Extremadura: Pacto Verde, inmigración, fiscalidad y políticas de género