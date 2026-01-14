Lolo González: «El Badajoz no se merece estar en esta categoría»

La sociedad blanquinegra ya conoce a su nuevo fichaje. En la mañana de este miércoles ha tenido lugar la presentación de Lolo González en el Nuevo Vivero, minutos después de que el gaditano haya completado su primer entrenamiento bajo las órdenes de Miguel Ángel Ávila.

Tras su primera toma de contacto con plantilla y cuerpo técnico, González ha confesado haber recibido una «gran acogida» por parte de «un grupo sano». «Estoy muy contento de estar aquí», expresó.

Sobre su llegada al club, el ex futbolista del Estepona aseguró que los primeros contactos con el Badajoz se produjeron en noviembre, fecha en la que Luis Oliver Sierra contactó con él para conocer su disponibilidad. «Buscaba un proyecto que me motivara. Llevaba cinco o seis meses sin sentir esa motivación que se necesita como futbolista y el Badajoz es un equipo histórico», manifestó el de Sanlúcar de Barrameda.

A cerca de su estado físico y lo que puede aportar al equipo, Lolo González fue sencillo y directo. «Vengo a aportar experiencia, solidez y compañerismo», expresó el central antes de mencionar que, a pesar de haber estado parado varios días, ha tenido muy buenas sensaciones en el entrenamiento de este miércoles y que se encuentra en gran tono físico.

Tampoco se mostró ajeno a los objetivos marcados por el club a principios de temporada. «El objetivo está claro. Hay que dar un paso más y llegar hasta Segunda Federación. El Badajoz no se merece estar en esta categoría e intentaremos aportar lo máximo para que el equipo vuelva a donde se merece», sentenció.

En cuanto a su polivalencia, González expresó que días antes de llegar a Badajoz tuvo una conversación con Miguel Ángel Ávila, en la que el cacereño le trasladó lo que espera de él. «Me quiere como central», aseguró antes de mostrar su voluntad al servicio del equipo, ofreciéndose a jugar donde se le necesite.

Por último, la última incorporación blanquinegra valoró el nivel del Grupo 14 de Tercera Federación, una categoría novedosa para él. «Es una división dura y es difícil salir de aquí. Sabemos que será complicado y largo, pero trataremos de estar lo más arriba posible hasta las últimas jornadas», sentenció.

«Buscamos un mediocentro»

Lolo González no estuvo solo en su primera comparecencia como futbolista del Badajoz. Junto a él estuvo Luis Oliver Sierra, director deportivo blanquinegro, que tras la intervención del defensor gaditano atendió a las preguntas de los medios de comunicación por primera vez desde que Juan Marrero abandonara la entidad pacense.

Al ser preguntado sobre el mercado de fichajes, Oliver fue claro; el equipo busca un mediocentro organizador que sea complementario a Fran Miranda y Gus Quezada. «Está en la agenda y esperamos en los próximos quince días tener esa variante más en el centro del campo. Se está viendo que tenemos ciertas carencias en la salida de balón y queremos reforzarla. Por lo demás, estoy contento con el equipo y la plantilla, aunque estamos pendientes a cualquier puesto que podamos mejorar. Es cierto que hay una ficha libre que hace que no sea necesario dar más bajas, pero estamos abiertos a mejorar», explicó el máximo responsable de la parcela deportiva del Badajoz.

Además de valorar las posibles llegadas, Oliver también mostró su opinión sobre la racha triunfal que lleva el equipo desde el cambio de entrenador. «Veo a los jugadores más tranquilos», expresó mientras alababa el trabajo de Miguel Ángel Ávila, al que valoró la capacidad de haber logrado cambiar la dinámica de una plantilla hecha para otro técnico. «Está gestionando a la perfección», finalizó Luis Oliver Sierra.