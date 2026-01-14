El Mérida rompe otra barrera y supera los 4.000 abonados

Superar la barrera de los 4.000 abonados era el objetivo que se había marcado el Mérida para esta temporada y, con la apertura de la campaña para la segunda vuelta, lo ha conseguido, llegando ya a 4.023. Es la más alta de la entidad desde 2013. Realizando la comparativa con el curso pasado, a estas alturas había unos mil abonados menos.

La ilusión por el proyecto deportivo tras la reciente eliminatoria de ascenso, el atractivo de una categoría mejor que la antigua Segunda B, la apuesta por un fútbol ofensivo por parte del club, contratando a jugadores y cuerpo técnico en consonancia, así como la profesionalización paulatina a todos los niveles, unido a una política de comunicación cercana al aficionado, han dado lugar a que el Mérida, dentro del contexto futbolístico, esté siendo considerado como uno de los clubs donde mejor se está trabajando en el panorama nacional.

Todos estos ingredientes no están pasando desapercibidos entre el aficionado al fútbol emeritense, históricamente apático para visitar el Romano, pero que está descubriendo poco a poco que se pueden reverdecer antiguos éxitos.