Sanchidrián jugó con el Cacereño casi dos meses con la rótula fracturada

A la temporada poco afortunada del Cacereño en el terreno deportivo se le está uniendo la desgracia en cuanto a las lesiones. Uno de los protagonistas principales está siendo Rubén Sanchidrián, que, aunque está a punto de reaparecer -no quiere ponerse fecha- ha pasado un calvario. Desde el 12 de octubre, con sus 17 minutos ante el Tenerife, no juega. Y lo más llamativo de su historia es que su lesión se produjo a finales de agosto, en el amistoso ante el Betis Deportivo.

No lo supo en el momento y, pese a las insistentes molestias, pudo empezar la temporada, pero lo que le había producido la entrada de un futbolista del filial «con los pies por delante» -cuenta- había sido una fractura en la rótula de la rodilla derecha, además de un pequeño desplazamiento y un edema.

Cuando por fin se logró el diagnóstico correcto se convirtió en increíble que ‘Sanchi’ -como es conocido en el vestuario- alcanzase a estar 336 minutos en siete partidos ligueros.

«Los fisioterapeutas se echaban las manos a la cabeza diciendo: ‘pero chiquillo, ¿tú cómo has podido aguantar tanto el dolor?’ Es algo que una persona normal no podría aguantar en un entrenamiento», comenta, sin perder cierto buen humor.

Un proceso difícil

Su explicación es que «estuve aguantando y forzando todo lo que estuve jugando en la primera vuelta y ya viendo que no mejoraba me hicieron más pruebas y un resonancia. Y ahí salió que tenía la fractura en la rótula». Empezó entonces un proceso de rehabilitación que, pese a la gravedad de lo sucedido, asegura ir «bastante rápido». «Estoy contento y confío en volver a ayudar al equipo ya mismo», añade.

Sanchidrián festeja su gol ante el Mérida. / CARLOS GIL

Como es fácil de imaginar, ha sufrido como nadie ver desde la grada como sus compañeros encadenaban resultados negativos hasta caer a la última posición actual. «Se hace muy duro vivir una lesión, pero más todavía en nuestra situación», reflexiona. Lo que percibe es que «son pequeños detalles los que no nos han permitido sumar más puntos», poniendo como prioridad para remediarlo «intentar mantener la portería a cero porque si no los equipos rivales nos pueden perjudicar».

En su mensaje hay un halo inequívoco de esperanza: «Sabemos que la primera vuelta ha sido mala, pero aún así estamos a dos partidos de poder salir de la zona de descenso. Creo que el equipo está trabajando bastante bien y estamos todos unidos de que lo podemos sacar hacia adelante».

Respecto a las nuevas incorporaciones que están llegando, el jugador confía en que «a los que vengan les intentaremos hacer la adaptación lo más rápida posible». Él mismo, hace tres años, inició su primera etapa en el Cacereño como fichaje invernal.

Finalmente, destaca la importancia de «hacer de nuestra casa un fortín en esta segunda vuelta, algo que creo que podemos conseguir».