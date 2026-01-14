El Voleibol Almendralejo pierde a Pau Callejo para toda la temporada por una grave lesión

El Voleibol Almendralejo Extremadura sufre un duro revés tras confirmarse la grave lesión de Pau Callejo, uno de los jugadores clave de la plantilla, que le obligará a perderse lo que resta de campaña. El jugador tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia después de sufrir un accidente en la residencia deportiva del club. En un primer momento fue atendido en el Hospital Tierra de Barros, desde donde fue trasladado al Hospital de Mérida, centro en el que finalmente fue operado durante el pasado fin de semana.

La operación, de notable complejidad, consistió en la sutura del ligamento anular, una tenorrafia del supinador corto, la reparación de la musculatura extensora de los dedos y de los radiales del carpo, así como una neurorrafia del nervio sensitivo, un conjunto de lesiones que obliga al jugador a afrontar un largo proceso de recuperación y que le aparta definitivamente de las pistas esta temporada. Afortunadamente, Pau ya ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra centrado en su recuperación, acompañado en todo momento por el entorno del club.

La baja supone un duro golpe deportivo y anímico para el Voleibol Almendralejo, que atravesaba uno de sus mejores momentos del curso, con el equipo inmerso en una dinámica muy positiva y a las puertas de los puestos de Copa Príncipe. Callejo había llegado esta temporada a Almendralejo con gran ilusión y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental, firmando actuaciones de alto nivel que contribuyeron de forma decisiva al rendimiento colectivo.

El presidente del club, Luis Miguel Díaz, expresó públicamente su pesar por la lesión, aunque lanzó un mensaje de apoyo rotundo al jugador. “Es una noticia muy dura para todos. Pau es un jugador y una persona excepcional. Desde el club le trasladamos todo nuestro apoyo y cariño en este momento tan complicado. Ahora lo más importante es su recuperación, sin prisas y con tranquilidad”, señaló.