El Cacereño, en el camino de nuevos movimientos

La baja definitiva del meta murciano Iván Martínez es la última noticia oficial del Cacereño en cuanto a movimientos en la plantilla mientras en el club puede estar trabajando en la llegada de un portero, un central y un extremo. El director deportivo, Francis Bordallo, pronosticó que habría alguna contratación esta semana, pero de momento no se ha concretado.

El portero murciano fue anunciado este jueves como fichaje del Numancia, de Segunda Federación, y en teoría el CPC tiene de momento solamente un guardameta profesional inscrito, el titular, el manchego Sergio Nieves. Hay otros dos utilizables, pero ambos son de la cantera: Blázquez y Luis, según la web de la Federación Española. En cualquier caso, la idea es contratar a un segundo portero, previsiblemente sub-23.

Centrales

Sin descartarse más bajas, durante los últimos días se ha estrechado el cerco sobre un central, especulándose con la llegada de un defensa haitiano, Sebastian Lauture (Ávila), aunque hay otras opciones sobre la mesa. Del mismo modo, se espera que se concrete alguna baja más para poder contratar a un extremo, puesto del que primero se habló desde el club como gran rémora de la plantilla.

Con o sin fichajes en las próximas horas, toda la vista sigue estando puesta en el partido del domingo (16.00) ante el Arenas. Será una nueva oportunidad para conseguir el primer triunfo en el Príncipe Felipe, tras una fallida trayectoria de dos empates y cinco derrotas consecutivas para el equipo de Julio Cobos.

El cuadro vasco, que llegará como peor visitante, tiene su gran fortaleza en casa, aunque el CPC fue capaz de arrancarle un empate en el partido de la primera vuelta. Se espera que del delantero haitiano Kensly Vázquez (Ourense), pueda debutar en este encuentro del domingo.