Rally Dakar
Canet se cuela en el dominio de Honda y Benavides recupera el liderato
El de La Garriga se mantuvo en las primeras posiciones durante toda la etapa y acabó tercero, por detrás de Skyler Howes y Adrien van Beveren
Cristina Moreno
Edgar Canet quiere cerrar su temporada de debut en la categoría reina de motos en el Rally Dakar con buenas sensaciones. Tras conseguir la victoria en el prólogo y en la primera etapa, superó los contratiempos para hacer un buen tramo final. Este jueves fue el único capaz de romper el dominio del Monster Energy Honda HRC y subió al podio con el tercer mejor crono, por detrás del estadounidense Skyler Howes, y del francés Adrien van Beveren.
El otro gran beneficiado del día fue el argentino Luciano Benavides. El piloto de KTM finalizó la etapa en la cuarta posición pero recortó 1:19 con Ricky Brabec, suficiente para recuperar el liderato de la general.
Tosha Schareina, por su parte, firmó el quinto mejor crono del día y se mantiene en la tercera plaza de la general, aunque con opciones ya remotas de título a 15:16 de Benavides.
Honda marca la pauta
Skyler Howes, que partía quinto de la general, tomó el mando de la etapa en los primeros pasos de control, con el líder Ricky Brabec, controlando los márgenes seguido del argentino Luciano Benavides. Empezaba bien Edgar Canet que calcaba prácticamente los parciales de los primeros clasificados, para mantenerse en la pugna por la victoria de etapa en una jornada dominada por las Honda del Monster Energy Honda HRC.
Tan solo Canet era capaz de colarse en el reinado del equipo de Howes, Brabec y Van Beveren, mientras que el argentino se diluía con el paso de los kilómetros, complicándose sus opciones de general.
En una jornada sin contratiempos entre los favoritos, Howes marcó uno a uno el mejor crono en todos los puntos de control y en un final más que ajustado con Van Beveren acabó llevándose la victoria por apenas 21 segundos.
Ricky Brabec, que había rodado en cronos de podio durante casi todos los puntos de control, levantó el pie del acelerador en el último tramo, para acabar en la sexta plaza. Una jugada estratégica que le permitirá salir en posiciones más retrasadas -y más beneficiosas- en la etapa de mañana.
