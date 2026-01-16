Voleibol. Superliga Femenina 2
El Arroyo estrena el 2026 con ilusión ante el Instituto Zalaeta
El entrenador local Pablo Alonso destaca el poder de las centrales del conjunto gallego
El Extremadura Arroyo afrontará este sábado la decimotercera jornada de la Superliga Femenina 2, que le enfrentará al Club Instituto Zalaeta de La Coruña, a partir de las 19.00 horas, en el Pabellón Municipal de Arroyo. Es el regreso a la competición tras al parón navideño.
En relación al adversario, el técnico de la escuadra arroyana, Pablo Alonso, afirma que se trata de un equipo que se encuentra en mitad de la tabla y «que tiene muy claro su juego». Destaca la aportación de sus dos centrales, las hermanas Rivas, «que tienen un peso muy importante en la red, tanto en ataque como en bloqueo, sin olvidarnos de Alba Quirós, su opuesta, verdadero referente de la faceta ofensiva del conjunto gallego».
«Esperamos tener a nuestro público como siempre apoyándonos y así sumar ese puntito extra que nos dará la chispa para empezar esta segunda vuelta», apostilló.
