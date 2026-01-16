Baloncesto. Segunda FEB
El Cáceres descarta a David Efambé por el estado de su rodilla
Los análisis médicos desaconsejan que se le firme un contrato al jugador, lo que conlleva que el club tendrá que seguir buscando a un interior en el mercado
El deterioro de la rodilla derecha de David Efambé, sometida a pruebas médicas en los últimos días, ha desaconsejado al Cáceres Patrimonio de la Humanidad firmarle un contrato. El jugador, recién desvinculado del Ponferrada, había viajado a la ciudad extremeña con el compromiso de que su estado físico sería evaluado antes de rubricar cualquier acuerdo. Aseguraba que estaba para aportar desde el primer día, pero su apuesta no le ha salido bien, o al menos el club no ha querido arriesgar.
Fue Jacinto Carbajal, entrenador del equipo, quien este viernes anunció la decisión de la entidad. «Su resonancia magnética no ha sido lo suficientemente positiva como para afrontar el fichaje y, de momento, no vamos a seguir adelante», explicó, antes de agradecer al jugador su buena predisposición.
La estrategia del Cáceres no pasaba, en todo caso, por alinearle este domingo en la visita a la Cultural Leonesa, un choque que ya asumía que iba a afrontar debilitado en el juego exterior, ya que esta semana se cerró la rescisión del contrato de DJ Foreman, que ya ha viajado de regreso a Estados Unidos.
El club ha vuelto a sumergirse en el mercado a la búsqueda de un pívot, una misión nada sencilla debido a las limitaciones económicas que arrastra y a que muchos equipos persiguen lo mismo. Al menos, se cuenta con la ventaja de que tras este choque habrá un parón de dos semanas debido a la disputa de la fase final de la Copa España. El Ponferrada espera el día 31.
«Ahora mismo vamos un poquito justos», reconoció Carbajal, que cuenta como interiores con Wildens Leveque, Alex Mazaira y Luis García, además de Matteo Strikker e incluso Juan Santos como posibles opciones para actuar como ‘cuatros’ abiertos.
El rol de DJ
El técnico fue preguntado por qué no ha cuajado DJ Foreman como verdinegro. «Es un buen chico y lo hemos intentado todos, incluido él. Igual el rol que le hemos dado no era al que estaba acostumbrado y no ha sido capaz de adaptarse. Ha estado siempre en equipos en los que ha sido una pieza más importante y aquí no tenía ese papel», explicó.
«Le ha costado entrar en la dinámica y ser disciplinado con las normas del equipo. Me da pena porque nunca es agradable que un jugador que empieza contigo no termine bien las cosas y no siga, pero por muchos factores creo que no ha terminado de cuajar», añadió.
