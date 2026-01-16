Cautela y optimismo en el Al-Qázeres ante el Canoe

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura quiere empezar con buen pie la segunda vuelta y, para ello, Jesús Sánchez puso el foco en el partido de este sábado ante el Real Canoe (18.00 horas, Multiusos Ciudad de Cáceres), un rival que llega en la zona baja pero del que el técnico no se fía.

Sánchez subrayó que la clasificación del conjunto madrileño, antepenúltimo con solo tres triunfos, no refleja del todo su potencial. «Está un poco más abajo de lo que nos tiene acostumbrados, pero eso no deja de hacerlo un rival peligroso», advirtió. Como ejemplo, recordó su último encuentro: «La semana pasada lo demuestran en Zamora, un partido que pierden en la última bola después de llevar todo el partido ganando».

En ese sentido, el entrenador cacereño espera un duelo incómodo, por las variantes tácticas del rival y por su crecimiento en la pintura: «Nos va a complicar mucho las cosas por todos los cambios que hace durante el partido… son muy móviles».

Más allá del rival, Sánchez también miró hacia dentro, reconociendo las dificultades que vive el Al-Qázeres con una rotación corta y contratiempos físicos, como el sufrido recientemente por Lucía Méndez. «Con esta plantilla tan corta, con tantas cosas que pueden pasar durante la semana, no tiene mucho sentido aventurarnos más allá del partido a partido, no como tópico, sino por pura necesidad», comentó.

Esperando a Raquel Laneiro

En ese sentido, todavía habrá que esperar un par de semanas para volver a ver en pista a Raquel Laneiro, cuya rotura fibrilar se está alargando más de lo previsto. «A ver si para la última semana del mes puede volver a entrenar. Lo prioritario es cómo responda y que sus sensaciones sean buenas», zanjó.

En lo clasificatorio, con el horizonte de la lucha por los ‘playoffs’ como posible objetivo para la segunda vuelta, Sánchez fue directo con la importancia del choque: «Este partido es uno de los que nos lo marca… Canoe está ocupando esa línea del descenso… Si haces buen partido en casa y lo sacas, la diferencia de victorias te da una tranquilidad y puedes estar más pensando arriba».

Y, pese a las bajas y la incertidumbre física, mantuvo el optimismo: «Si el equipo está sano, vamos a pelear por ello». Y desde luego firmaría repetir el balance de la primera vuelta, un 8-7 que, si se vuelve a completar, dará con toda seguridad un puesto entre los nueve mejores de la liga regular.