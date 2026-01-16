Fútbol
El Coria, con ganas de volver a cantar una victoria
Los celestes visitan el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada tras cuatro partidos sin ganar, pero con el deseo de pescar ante un rival irregular este año
El Coria afronta este sábado una nueva oportunidad para romper su racha de empates y volver a saborear el triunfo. Los celestes visitan a las 18:30 horas el Estadio Fernando Torres para medirse al Fuenlabrada en un duelo entre dos equipos que atraviesan un momento de irregularidad. Los de Rai Rosa encadenan cuatro empates consecutivos, una dinámica similar a la de su rival, que también suma cuatro jornadas sin conocer la victoria, lo que añade un punto extra de tensión competitiva al encuentro. Los dos necesitan ganar, aunque la situación en la tabla es muy distinta para ambos. Mientras el Coria sigue en playoff con un colchón de puntos importante, el Fuenlabrada ocupa puestos de playout.
El desplazamiento a tierras madrileñas trae, además, buenos recuerdos para el conjunto cauriense. En las tres ocasiones en las que Coria y Fuenlabrada se han visto las caras (un amistoso, una eliminatoria de Copa del Rey y el partido de la primera vuelta liguera) el balance ha sido plenamente favorable a los extremeños, que siempre lograron imponerse. Con ese precedente, el equipo de Rai Rosa quiere convertir el buen juego mostrado en las últimas semanas en una victoria que le permita escalar posiciones.
Para este encuentro, el técnico podrá contar con el último refuerzo invernal, Álex Toper, que llega procedente del Marbella de Primera RFEF. El futbolista, que puede actuar en ambas bandas, reforzará la zona exterior del ataque y apunta a disponer de sus primeros minutos como jugador celeste precisamente en Fuenlabrada. En el capítulo de bajas, Chavalés será la única ausencia confirmada, ya que Mercadal y Adri Pérez ya se encuentran totalmente recuperados de sus respectivas lesiones. Mientras tanto, el club sigue pendiente de resolver el futuro de Dawda, que cuenta con una oferta del Real Valladolid Promesas, así como la posible salida de Loscos, un escenario que podría aclararse en los próximos días.
Alineaciones probables
FUENLABRADA: Cortés, Montes, Pol Bassa, Pedraza, Ramírez, Carlos Cano, Sarmiento, Llorente, Bravo, Pescador y Fernández .
CORIA: Alonso, Currás, Gonzalo Llerena, Iñaki León,Jacobo, Sergio Gómez, Tapia, Bautista, Dawda, Hugo López y Mba
ÁRBITRO: Pablo Pérez Castilla-La Mancha).
ESTADIO: Fernando Torres.
HORA: 18.30
