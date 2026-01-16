Voleibol
Exigente reto para el Voleibol Almendralejo en la pista de Pinto
Los de Antonio Morán juegan este sábado a las 19.30 horas ante el segundo clasificado
El Voleibol Almendralejo retoma la competición este sábado tras el parón de la pasada jornada y lo hará afrontando un desafío de máxima exigencia. El conjunto extremeño visitará a las 19.30 horas la pista del Grupo Egido Pinto en el primer encuentro de la segunda vuelta del campeonato dentro del grupo C de la Superliga 2. Un duelo que pondrá a prueba el buen momento de los almendralejenses ante uno de los equipos más sólidos de la categoría.
El encuentro no será sencillo, ya que el conjunto madrileño ocupa actualmente la segunda posición de la clasificación y se ha mostrado muy regular durante toda la temporada. Enfrente estará un Voleibol Almendralejo que llega en clara línea ascendente y situado en la cuarta plaza, con la confianza reforzada tras los últimos resultados. Los de Antonio Morán saben que puntuar en Pinto supondría un importante golpe sobre la mesa y una inyección de moral de cara a la segunda mitad del curso.
No obstante, el equipo extremeño deberá adaptarse desde esta jornada a una baja muy sensible. Pau Callejo se perderá lo que resta de temporada tras confirmarse su lesión, una ausencia que obligará al cuerpo técnico a reajustar piezas en un tramo decisivo del campeonato.
- Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
- Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
- Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
- Estos son los pueblos extremeños que recibirán ayudas para reparar infraestructuras derivadas de las inundaciones
- Nueva construcción de vivienda en plena avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: tres meses de obras para crear cuatro apartamentos
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 14.000 euros para contratar a personas con discapacidad
- Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
- Aparatoso accidente en el cruce de los Juzgados de Cáceres entre dos coches