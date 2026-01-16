El Extremadura de Rocha busca enderezar su rumbo

Ganar y, si se puede, convencer. Pero lo primero que sea lo primero. La consigna está clara para el Extremadura este sábado en Málaga. A partir de las 17.00 horas se mide al Atlético Malagueño con la única idea de sacar tres puntos. El rival es colista y lleva tiempo sin levantar cabeza, pero aquí nadie se fía. «El que piense que vamos a ganar fácil ya se está equivocando», advertía David Rocha, nuevo técnico del Extremadura, en su primera rueda de prensa previa a un encuentro.

Rocha ha destacado que sus primeras 72 horas al frente del equipo han sido intensas, centradas en conocer al grupo, al cuerpo técnico y en recopilar información. El técnico ha subrayado que ya conocía el nivel de la plantilla, pero que al trabajar con ella ha confirmado «que es real lo que se ve», valorando especialmente la actitud y la forma de entrenar de los jugadores.

El entrenador azulgrana ha dejado claro que no es momento de revoluciones, aunque sí de introducir matices. Ha insistido en conceptos como la presión tras pérdida, la activación rápida en defensa y la competitividad como base del equipo. «Tenemos que ser un equipo muy competitivo. Aquí nadie gana partidos fácil, hay que currar mucho», ha remarcado, señalando además que todos los jugadores parten de cero y que la competencia interna será clave.

Ha alertado del talento individual del filial malaguista y ha recordado que este tipo de equipos pueden complicar cualquier partido. El objetivo, eso sí, está claro: competir al máximo y pelear por los tres puntos desde el primer minuto.

El Extremadura salió este viernes rumbo a Málaga con las únicas bajas del lesionado Fran Rosales y el sancionado Rober Correa. Hasta cinco jugadores azulgranas tienen cuatro amarillas y están apercibidos de sanción.

El Atlético Malagueño cuenta con dos sancionados, pero tiene material para complicar la vida a cualquier equipo.