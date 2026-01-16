Julio Cobos asume el sino de los entrenadores: «Si los resultados no son buenos, te echan»

Julio Cobos abrió este viernes el ‘melón’ de su posible destitución al frente del Cacereño. Con enorme realismo, afirmó que «el entrenador vive de los resultados» y que «si son malos, pues probablemente al final te echen».

Cobos habló desde la larga experiencia que tiene en los banquillos, sobre todo en el del estadio Príncipe Felipe, donde totaliza ocho temporadas divididas en dos etapas. «Llevo mucho tiempo en esto del fútbol», advirtió, dando a entender que resulta relativamente normal que se le cuestione cuando su equipo es último en la clasificación del grupo 1 de Primera Federación. Sí matizó que espera que sea «algo que no se pregunte mucha gente».

Respaldado

No hay señales de que Cobos esté en peligro, por mucho que solo haya ganado tres partidos en la primera vuelta. Bien es sabida su íntima conexión con el director deportivo, Francis Bordallo, y el entendimiento con la directiva que preside Carlos Ordóñez.

«Me siento respaldado por el presidente, por Francis y por toda la gente», proclamó, aun asumiendo que «lo fácil cuando las cosas van mal es echar al entrenador». «Tengo toda la confianza del mundo en que podemos sacar esto adelante», indicó, aunque reiteró a continuación que «entiendo cómo funciona el fútbol y si los resultados no son buenos, al final la cuerda se rompe siempre por el mismo sitio».

Como ejemplo claro puso lo sucedido esta semana en la Gimnástica Segoviana, que ha destituido a su entrenador, Iñaki Bea, pese a que el equipo es tercero en el grupo 1 de Segunda Federación, a solo tres puntos del líder, el Deportivo Fabril.

Otro asunto espinoso al que se refirió fue la situación de Unai Rementería, que, a la espera de un acuerdo de rescisión, sigue entrenando con el equipo pese a haber sido dado de baja. «No es cómodo para él porque entiendo que lo que quiere es jugar. Mientras tanto el club lo trata como un jugador más. Entrena con nosotros y cobra como todo el mundo. Yo lo voy a seguir tratando como un jugador más, con la particularidad de que no puede jugar», zanjó.

Novedades

El contexto de las declaraciones fue su habitual comparecencia de los viernes para hablar del siguiente encuentro, en este caso el de este domingo ante el Arenas de Getxo, en casa. Según informó el propio técnico, recupera a tres futbolistas tras superar sus respectivas lesiones: Iván Fernández, Rubén Sanchidrián y Diego Guti. Los tres estarán disponibles, aunque sea para disputar unos minutos y coger ritmo.

Podría también introducir novedades a nivel táctico, aunque al respecto se mostró algo resignado porque los cambios realizados hasta ahora no han conllevado una mejora en los resultados. «En el fútbol siempre quedan cosas por hacer», reflexionó, «pero al final yo siempre digo lo mismo: los sistemas están muy bien, 4-4-2, 3-4-3… pero son once contra once».

«Cuando estás en una situación complicada de resultados hay que hacer cosas fáciles. Si intentas hacer cosas muy difíciles te va a costar trabajo, porque además el jugador está agotado mentalmente. Esto es fútbol: hay dos porterías, se trata de meter más goles que el rival y a partir de ahí ir creciendo», sostuvo.