El Mérida huye de las distracciones frente al Castilla

Por si no lo suele ser habitualmente, en el universo futbolístico, el Real Madrid ha sido todavía más protagonista en los últimos días: primero por el cambio de entrenador, con la llegada de Álvaro Arbeloa por Xabi Alonso, y después por su eliminación copera.

Con respecto a la primera cuestión, al Mérida le afecta de soslayo, pues su próximo rival es el Real Madrid Castilla, por lo que, en vez de encontrarse al propio Arbeloa en el banquillo del Alfredo Di Stéfano, se va a encontrar al pacense Julián López de Lerma, que es quien ha cogido las riendas del filial madridista.

Para Fran Beltrán, entrenador emeritense, este cambio de técnico «a nivel de análisis, te condiciona un poco porque vas viendo patrones con un entrenador que ya no está», a pesar de lo cual aseveraba que «hay similitudes entre ambos entrenadores, los jugadores son los mismos y sus capacidades condicionan mucho el juego». Además, Beltrán no esperaba «una ruptura» con lo anterior: «puede haber matices, pero no espero grandes modificaciones».

De cara al encuentro del domingo (18.15 horas), no estarán disponibles por lesión Jacobo Martí, al que le quedan un par de semanas de recuperación, ni Manu Rivas, que fue expulsado en el último partido. El resto de la plantilla está disponible. Preguntado por Carlos Doncel, Beltrán afirmaba que «está mejorando las sensaciones, todavía con algo de cuidado… estará disponible».

El mercado

Tras una semana en la que el equipo ha trabajado «bien, mejorando aspectos del juego» y en la que ya se ha producido el primer movimiento de mercado, con la salida de Miki Muñoz, el técnico explicó que tanto el club como él «tenemos claro cuáles son las posiciones que reforzar». «Hay espacio para reforzar varios roles de jugadores de los que no tenemos sustituto o solo hay uno en plantilla», apuntó, destacando la necesidad de un especialista defensivo en el centro del campo, donde «solo tenemos a Corral».

Así pues, se esperan movimientos, ya que «el club está peinando el mercado». Al mismo tiempo, el técnico comprendió la situación de jugadores con menos minutos: «entendemos al jugador que quiera salir», como en el caso de Miki Muñoz, cuya marcha ha liberado una ficha sénior.

Pese a todo, el preparador se centra en lo inmediato: «honestamente, no estoy preocupado, porque no tengo tiempo para estarlo».