El Mideba, a asegurar el pase a la fase final de la Copa del Rey

El Mideba Extremadura se juega este fin de semana su clasificación para la Copa del Rey en el compromiso correspondiente a la novena jornada de la Superliga de baloncesto en silla de ruedas. El conjunto pacense volverá a competir ante su afición en el Pabellón Nuria Cabanillas de Badajoz, donde recibirá al CB Sureste Gran Canaria Santa Lucía este sábado, a las 18.30 horas, en un encuentro que puede resultar decisivo para el devenir de la temporada.

Tras el exigente duelo de la pasada jornada, el Mideba regresa a casa con un objetivo muy concreto: sellar matemáticamente su presencia entre los ocho mejores equipos de la liga, lo que supondría lograr el billete para la Copa del Rey, uno de los grandes retos marcados por el club para la presente campaña. Un triunfo permitiría al equipo extremeño afrontar el resto de la fase regular con mayor tranquilidad.

Durante la semana, el cuerpo técnico ha preparado el choque con especial atención, consciente de lo que hay en juego. En este sentido, el entrenador del Mideba, Álex Carrillo, ha valorado positivamente el trabajo del grupo, destacando que la plantilla ha entrenado con intensidad y concentración, sabiendo que una victoria garantizaría el cupo necesario para estar entre los ocho primeros y asegurar la presencia en la Copa.

Rival exigente

El CB Sureste Gran Canaria Santa Lucía llegará a Badajoz como un rival competitivo, capaz de exigir el máximo durante los cuarenta minutos. Por ello, el Mideba deberá mantener un alto nivel de concentración desde el salto inicial, cuidando los detalles en defensa y ataque y evitando desconexiones que puedan condicionar el desarrollo del encuentro.

Además, el factor cancha puede resultar determinante. El respaldo del público del Nuria Cabanillas se presenta como un elemento clave.