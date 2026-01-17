El Cacereño Femenino, a probar su mejora ante el Valencia

El Cacereño Femenino afronta este domingo un compromiso de máxima exigencia en la decimoquinta jornada de la Primera Federación Femenina. El conjunto cacereño visita al Valencia (12.00 horas), uno de los aspirantes al ascenso, en un escenario complejo y ante un rival con el que ya cayó en la primera vuelta en los campos de Pinilla (0-1).

El entrenador verde, Ernesto Sánchez, no esconde la dificultad del reto. «Nos enfrentamos a una de las mejores plantillas de la competición. En nuestra casa se llevaron los tres puntos en un partido muy igualado que se decidió por una acción a balón parado en el tramo final», recordó. Para el técnico, el encuentro será muy diferente al de Cáceres, ya que «en su campo son muy dominadoras, saben jugar muy bien el balón y tienen jugadoras de muchísima calidad».

El Cacereño llega a la cita tras el empate ante el Alba Fundación, un resultado con sabor amargo después de haber hecho méritos para ganar. Aun así, Sánchez se muestra optimista con la evolución del equipo. «Será clave ir a Valencia con la actitud que tuvimos el otro día. El equipo está entrenando muy bien y estoy muy contento con el trabajo diario de las jugadoras. Eso es lo que va a marcar la diferencia de aquí a final de temporada», afirmó.

El técnico espera «un partido muy complejo, con fases muy diferenciadas», en el que el Valencia puede hacer daño «tanto en transiciones rápidas como en juego posicional y en acciones a balón parado». Por ello, subrayó que su equipo deberá estar «muy concentrado para poder sacar algo positivo».

Césped natural y campo grande

Otro de los factores a tener en cuenta será el cambio de escenario, ya que el Cacereño pasa del césped artificial a un campo de grandes dimensiones. «Lógicamente afecta, como ya nos pasó ante el Barça B, pero en la situación en la que estamos no podemos poner excusas externas», recalcó Sánchez, que insiste en centrarse «en lo que depende de nosotras».

Fotogalería: Las imagénes del Cacereño Femenino-Fundación Albacete / Carlos Gil

Con la permanencia como objetivo prioritario, el mensaje es claro: «Tenemos que hacer un partido serio, tener muy claro el objetivo y dar siempre un poquito más que el rival para intentar ganar y, si no es posible, sumar al menos un empate fuera de casa. En esta categoría, sumar siempre es positivo».

El Valencia, por su parte, quiere afianzarse en la zona alta (es tercero, aunque a nueve puntos del líder) tras su descenso de la Liga F, mientras que el Cacereño busca confirmar su línea de mejora y dar un paso adelante lejos de Cáceres.