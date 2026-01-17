El Cacereño intenta soltarse por fin en casa ante el Arenas

El Cacereño inicia este domingo la segunda vuelta del campeonato con la necesidad imperiosa de romper su mala dinámica y empezar a salir de una situación clasificatoria muy delicada. El conjunto verde, último en la tabla del grupo 1 de Primera Federación, recibe al Arenas de Getxo (16.00 horas, estadio Príncipe Felipe) con un objetivo tan claro como urgente: lograr la primera victoria de la temporada en su ‘guarida’, si bien es cierto que ya venció ejerciendo como local en Almendralejo frente al Mérida (2-1). Ha pasado mucho desde aquel 20 de septiembre.

Julio Cobos no rehúye la realidad y es consciente de la importancia del encuentro, que acabó con empate en la primera vuelta con los mismos protagonistas (2-2). «Empieza la segunda vuelta y tenemos que mejorar muchas cosas, y una de ellas es conseguir ganar en nuestro estadio», reconoció el viernes el técnico, que considera el choque como una auténtica final, aunque esta empieza a ser una vieja cantinela. «Estamos jugando finales y esta es la primera final de la segunda vuelta. Es una oportunidad que no podemos dejar escapar», insistió.

La presión es evidente, especialmente por la racha negativa en el Príncipe Felipe, donde el Cacereño acumula nada menos que seis derrotas consecutivas, una racha inédita al menos en la época monderna del club. Aun así, Cobos se agarra a los aparentes brotes verdes de la última semana de trabajo. «Creo que hemos hecho una buena semana de entrenamiento», señaló, destacando la llegada de refuerzos como el mediocentro Nico Conesa y el delantero Kensly Vázquez y la recuperación de efectivos: «Han venido chicos nuevos, es aire fresco y todo el mundo se enchufa un poquito más».

Los retornados

En ese sentido, el técnico confirmó que Iván Fernández, Rubén Sanchidrián y Diego Guti entrarán en la convocatoria, aunque no estén a tope físicamente. En el caso de Sanchidrián, no juega desde el 12 de octubre, siendo las ausencias de los otros dos menos prolongadas. «No están al cien por cien, pero sí para poder ayudar», explicó, subrayando la importancia de tener más alternativas tras semanas de plantilla muy mermada.

Cobos asumió el riesgo de que, tras la marcha de Iván Martínez esta semana, se afronte este encuentro con un solo portero profesional, Diego Nieves. Tendrá que echar mano de las categorías inferiores si se produce una emergencia. Lo normal, reconoció el técnico, será que llegue otro futbolista en el lugar del que se ha ido.

«Aún quedan fichas libres, pero es un mercado complicado. Si llegan jugadores que puedan sumar, seguiremos mirando», señaló sobre la prospección que está realizando la entidad para reforzar la plantilla.

Oponente flojo a domicilio

Sobre el rival, advirtió de las virtudes del Arenas de Getxo, pese a sus malos números lejos de casa. «Es un equipo joven, muy rápido, muy vertical. Su mayor virtud es la transición cuando roba», analizó. «En su campo ha sido muy sólido y fuera le ha costado más. A ver si somos capaces de aprovechar eso», deseó.

Por último, Cobos no escondió el desgaste anímico que provocan los resultados, aunque confía en que la competencia y las nuevas caras ayuden a cambiar la dinámica. «Cuando no se gana, las dudas llegan, eso es evidente», admitió, antes de echar mano de ironía: «Cuando todo va bien somos altos, guapos y con los ojos azules; cuando va mal llega la realidad».

Con todo, el mensaje es claro: el Cacereño necesita ganar ya, empezar a hacerse fuerte en casa y dar señales de vida en una segunda vuelta que arranca sin mucho margen de error. La visión optimista es que, pese a verse anclado a la última posición desde hace varias jornadas, la zona segura -el sexto puesto por la cola- no está demasiado lejos todavía: ganando un par de partidos consecutivos todo variaría, sin duda.