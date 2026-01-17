Baloncesto. Segunda FEB
El Cáceres visita en León a un «indescifrable» rival
El conjunto de Jacinto Carbajal, animado tras haber ganado por fin en casa, acude a la pista de una Cultural caracterizada por la versatilidad de sus jugadores
El Cáceres Patrimonio de la Humanidad afronta este domingo (18.30 horas) un exigente compromiso a domicilio ante la Cultural Leonesa, un rival al que su entrenador, Jacinto Carbajal, considera uno de los más difíciles de descifrar de toda la Segunda FEB. El técnico verdinegro no ocultó la complejidad del duelo y advirtió de las peculiaridades de un equipo «atípico», que obliga a estar muy concentrado durante los 40 minutos.
«Es un partido muy difícil y un equipo complicado porque es el más atípico de la competición», explicó Carbajal, destacando la versatilidad del conjunto leonés. «Tienen cinco o seis jugadores que pueden jugar desde la posición de ‘3’ a la de ‘5’, intercambiarlas, y eso dificulta muchísimo las tareas defensivas», apuntó, subrayando que el Cáceres no se encontrará referencias claras en la pista. «Nuestro ‘5’ no va a tener siempre delante a un cinco puro, ni el cuatro o el tres, y eso te obliga a estar muy pendiente en defensa, en el rebote y en los cortes», añadió.
Pese a ello, el técnico también ve oportunidades en esa manera de jugar del rival. «Esa versatilidad también genera ventajas que tendremos que intentar explotar y manejar bien», señaló, aunque insistió en que el perfil de la plantilla leonesa exige un esfuerzo defensivo extra y una gran atención a los detalles. El desafío será hacerlo con una rotación interior reducida, ya que la marcha de DJ Foreman esta semana no se ha visto compensada por la llegada de otro jugador.
Ganar dos seguidos
El encuentro llega, además, en un momento clave para el Cáceres, que viene de romper ante el Valle de Egüés su prolongadísima mala racha en casa y busca ahora dar continuidad a las buenas sensaciones. «Era algo que el equipo necesitaba», reconoció Carbajal, restando ya importancia al triunfo como hecho aislado. «Ahora lo que necesitamos es ganar dos seguidos», afirmó con claridad.
En ese sentido, confía en que enlazar triunfos pueda suponer un punto de inflexión a nivel mental. «Hemos sido capaces de ganar en casa; a ver si somos capaces de ganar fuera y enlazar dos partidos seguidos, que es lo que puede hacer ese clic mental en el jugador», reflexionó. «La primera oportunidad es el domingo», recordó.
Carbajal también se mostró optimista de cara a la segunda vuelta, convencido de que el equipo mejorará sus números, especialmente como local. «Es imposible no ganar más partidos en casa de los que hemos ganado en la primera vuelta», apuntó, antes de mostrarse convencido de que el Cáceres elevará sus prestaciones.
- Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
- Estas son las cinco carreteras que se verán afectadas este viernes en Extremadura por las tractoradas que unen al campo
- En directo | 300 tractores distribuidos estratégicamente cierran Extremadura
- Un piso a estrenar en Nuevo Cáceres sale al mercado por 166.500 euros
- La transformación de la antigua discoteca La New People de Hernández Pacheco: de la movida a comercializar cien trasteros en Cáceres
- Atraco en la sucursal de Caja Rural de Extremadura de Nuevo Cáceres: 'Eran dos encapuchados y se han llevado dinero
- Extremadura registra el mayor aumento del país en la creación de empresas, con 138 nuevas sociedades
- El Ayuntamiento de Mérida dará 'todas las facilidades' para agilizar la licencia urbanística a la empresa china de gas