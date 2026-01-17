El Cáceres visita en León a un «indescifrable» rival

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad afronta este domingo (18.30 horas) un exigente compromiso a domicilio ante la Cultural Leonesa, un rival al que su entrenador, Jacinto Carbajal, considera uno de los más difíciles de descifrar de toda la Segunda FEB. El técnico verdinegro no ocultó la complejidad del duelo y advirtió de las peculiaridades de un equipo «atípico», que obliga a estar muy concentrado durante los 40 minutos.

«Es un partido muy difícil y un equipo complicado porque es el más atípico de la competición», explicó Carbajal, destacando la versatilidad del conjunto leonés. «Tienen cinco o seis jugadores que pueden jugar desde la posición de ‘3’ a la de ‘5’, intercambiarlas, y eso dificulta muchísimo las tareas defensivas», apuntó, subrayando que el Cáceres no se encontrará referencias claras en la pista. «Nuestro ‘5’ no va a tener siempre delante a un cinco puro, ni el cuatro o el tres, y eso te obliga a estar muy pendiente en defensa, en el rebote y en los cortes», añadió.

Pese a ello, el técnico también ve oportunidades en esa manera de jugar del rival. «Esa versatilidad también genera ventajas que tendremos que intentar explotar y manejar bien», señaló, aunque insistió en que el perfil de la plantilla leonesa exige un esfuerzo defensivo extra y una gran atención a los detalles. El desafío será hacerlo con una rotación interior reducida, ya que la marcha de DJ Foreman esta semana no se ha visto compensada por la llegada de otro jugador.

Ganar dos seguidos

El encuentro llega, además, en un momento clave para el Cáceres, que viene de romper ante el Valle de Egüés su prolongadísima mala racha en casa y busca ahora dar continuidad a las buenas sensaciones. «Era algo que el equipo necesitaba», reconoció Carbajal, restando ya importancia al triunfo como hecho aislado. «Ahora lo que necesitamos es ganar dos seguidos», afirmó con claridad.

En ese sentido, confía en que enlazar triunfos pueda suponer un punto de inflexión a nivel mental. «Hemos sido capaces de ganar en casa; a ver si somos capaces de ganar fuera y enlazar dos partidos seguidos, que es lo que puede hacer ese clic mental en el jugador», reflexionó. «La primera oportunidad es el domingo», recordó.

Carbajal también se mostró optimista de cara a la segunda vuelta, convencido de que el equipo mejorará sus números, especialmente como local. «Es imposible no ganar más partidos en casa de los que hemos ganado en la primera vuelta», apuntó, antes de mostrarse convencido de que el Cáceres elevará sus prestaciones.