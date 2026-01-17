El Coria se hace gigante ante el Fuenlabrada en los minutos finales

1 - FUENLABRADA: Álvaro Cortés; Montes, Pedraza, Rami, Pol Bassa; Carlos Cano (Isma Fernández, min. 86), Sarmiento; Edu Llorente; Isaac Umpa (David Nates, min. 63), Arnedo, Pescador. 2 - CORIA: Aarón Alonso; Benji Núñez, Gonzalo Llerena, Iñaki León, Jacobo; Javi Tapia, Sergio Gómez (Bautista, min. 77), Iván Ramos (Adri Pérez, min. 77); Dawda (Currás, min. 68), Hugo López (Toper, min. 63), Mba (Mercadal, min. 77). GOLES: 0-1: minuto 85, Bautista. 0-2: minuto 87, Adri Pérez. 1-2:minuto 92, Pescador. ÁRBITRO: Pablo Pérez Sánchez (comité castellano-manchego). Amarilla a los visitantes Hugo López, Aarón Alonso y al técnico visitante, Rai Rosa. INCIDENCIAS: Estadio Fernando Torres. Unos 600 espectadores.

Gran victoria del Coria en Fuenlabrada, certificada en los minutos finales por dos futbolistas que se habían incorporado al juego desde el banquillo pocos minutos antes: Bautista y Adri Pérez (2-1). Un gélido encuentro condenado al empate sin goles se decantó merecidamente del lado visitante, pues fueron los caurienses los que más propusieron y su técnico, Rai Rosa, el que más arriesgó con un triple cambio que viró el rumbo del choque. Los celestes se acuestan segundos, a la espera de conocer los resultados dominicales del Sanse y del Getafe B. Su colchón en la zona de playoff, también a la espera de que termine la jornada, es de cinco puntos.

Comenzó el partido en la fría tarde madrileña, tras un día de lluvia casi constante, con los caurienses vistiendo su segundo uniforme, con camiseta rojiblanca, pantalón blanco y medias rojas. Benji Núñez volvió a ser el elegido para cubrir la banda diestra, Iván Ramos para completar el vértice formado por Javi Tapia y Sergio Gómez en la medular y con Hugo López alternándose en las bandas con Dawda, que inicialmente partió desde la derecha, por detrás del incombustible Domingo Mba.

El Fuenlabrada, a priori uno de los candidatos a subir a la Primera Federación, vive hoy otra época, más pendiente, de momento, de alejarse de la zona de descenso que de luchar por objetivos mayores. Apenas habían transcurrido unos segundos cuando un golpeo en largo de Álvaro Cortés golpeó en la espalda de Mba, provocando el primer susto del encuentro.

Un primer tiempo insípido

Fue un espejismo, porque el primer tiempo discurrió más entre el respeto mutuo y el miedo a cometer errores sobre el resbaladizo terreno de juego, con algunas pequeñas dosis de emoción. Por ejemplo, cuando a los 20 minutos Hugo remató flojo desde la frontal del área a las manos del meta fuenlabreño. O cuando, poco después, Montes centraba al área desde la derecha, sin que Edu Llorente pudiera rematar, en buena posición. O cuando Benji, desde lejos, soltaba un zapatazo que acabó tocando en la parte superior del larguero. El efecto óptico llevó a la duda de si el balón había entrado o no.

Poco más hubo que destacar en una primera parte táctica e igualada, bien controlada por los de Rai Rosa frente a un rival venido a menos. Tan poco había que anotar, que uno de los pocos hitos fue la primera y única amonestación al celeste Hugo López. Y, como anécdota, el conato de tángana protagonizado por Gonzalo Llerena, quejándose de un doloroso golpe en la última acción, en la que se había incorporado para tratar de rematar un saque de esquina.

Equilibrio y prudencia

La segunda parte continuó con la misma tónica de equilibrio y prudencia sobre un césped cada vez más pesado. Los locales amenazaban en acciones aisladas, como un disparo lejano de Edu Llorente, máximo artillero azulón, que se perdió por encima del larguero. La réplica la dieron Mba, cabeceando fuera un córner que él mismo había provocado, y Dawda, con un centro envenenado que puso en serios aprietos a Cortés.

Entonces, decidió intervenir Rai Rosa para variar el guion. Primero, dando los primeros minutos al abulense Álex Toper, recién llegado desde el Marbella de Primera Federación, en sustitución del canterano nazarí Hugo López, y luego, con un triple cambio que resultó decisivo. Y es que Bautista, taconeando un centro chut de Jacobo, y Adri Pérez, con un certero disparo ajustado al palo, decidieron en apenas tres minutos cuando el partido afrontaba su recta final.

Aún habría que sufrir para amarrar los tres puntos, sobre todo tras el gol de Pescador para el equipo dirigido por Róber Ortiz, pero el Coria acabó llevándose el triunfo de un estadio, el Fernando Torres, donde sólo el San Sebastián de los Reyes había conseguido ganar, allá por septiembre. Y, el próximo domingo (La Isla, 17:00 h.), partido grande frente al actual líder, Rayo Majadahonda, que mantiene cinco puntos de ventaja (con un partido menos) sobre los celestes.