Desastre del Extremadura en Málaga

2 - MALAGUEÑO: Alex Mateos; Ángel, Badiola (Alexis, m.80), Ismael, Sarriá, Arriaza (Rosa, m.57), Juani, Housam (Marcos López, m.80), Seidu, Alberto (Rubén, m.66), Alfonso. 1 - EXTREMADURA: Robador; Barace (Samu Hurtado, m.62), Tala, Núñez, Cano, Luis Nicolás (Maikel, m.80), Manchón (Robe Morenom. 80), Zarfino, Dieguito, Manu Ramírez (Usama, m.71), Frodo (Callejón, m.62). GOLES: 0-1: min. 52, Dieguito. 1-1: min. 83, Rubén. 2-1: min. 87, Rubén. ÁRBITRO: Nil Cubas (comité balear). Amonestó al local Alberto; y a los visitantes Tala, Zarfino, Barace. Expulsó con roja directa a Núñez en el minuto 82. INCIDENCIAS: Ciudad Deportiva de Málaga. 300 espectadores.

Desastre mayúsculo. No puede explicarse de otra manera la derrota del Extremadura en la Ciudad Deportiva del Málaga ante el colista de la tabla, un filial que le concedió oportunidades de todos los colores durante 80 minutos para que el Extremadura hubiera cerrado el encuentro casi por goleada, pero que terminó cabalgando a los lomos del equipo de Almendralejo en una remontada exprés que regaló el Extremadura.

Debut penalizado de David Rocha en el banquillo, aunque a ser honestos, es muy difícil explicar el partido y lo ocurrido en Málaga. Y cuánto de penalización tiene un entrenador ante un equipo al que le cuesta un mundo hacer goles determinantes.

No varió mucho Rocha del último equipo de Cisqui. Sólo Núñez por el tocado Carlos Cordero apareció en su primer once inicial. El resto todo igual.

Fue una primera parte donde el Extremadura pudo haber sentenciado el partido. Avisó primero Luis Nicolás con un disparo lejano que Álex Mateos blocó en dos tiempos. Luego la tuvo Marcos Manchón, muy clara, pero su disparo casi en el área pequeña salió muy centrado para otra certera intervención del portero malacitano.

El filial blanquiazul se equivocaba y regalaba una y otra vez en la salida de pelota. En una de ellas, Zarfino no pudo embocar a gol con todo a su favor dentro del área pequeña.

Más tarde fue el auxiliar el que anuló un gol a Manu Ramírez de cabeza tras un centro de Dieguito.

Manu Ramírez volvió a rozar el gol con un córner olímpico que Alex Mateos salvó en la línea cuando se colaba. El portero del Atlético Malagueño volvió a salvar a su equipo antes del descanso en un mano a mano donde ganó la partida a Zarfino.

El Malagueño apenas existía en área contraria y todo parecía encaminado a que el Extremadura, con algo más de puntería, sentenciara en la segunda parte.

La segunda parte

Salió empanado el cuadro de Rocha en el segundo tiempo y Barace salvó bajo palos y Robador casi en la línea en el primer minuto de la segunda mitad.

Despertó el Extremadura en una buena acción por la izquierda donde Alberto, de forma inocente, cometió penalti sobre Marco Manchón. Lo ejecutó perfectamente Dieguito para hacer el 0-1, y lo que parecía allanar por fin una victoria fuera de casa.

Si algo parecía improbable en el encuentro era que el Atlético Malagueño lo pudiera remontar. Dieguito tuvo en sus botas el 0-2 tras un servicio de Callejón al que llegó muy forzado para rematar fuera. Rocha oxigenó al equipo con los cambios y empezó a hacer rotaciones pensando en el rosario de bajas para el próximo encuentro ante el Puente Genil.

Nada podía torcerse, pero el Extremadura está en una espiral negativa de malas energías en donde todo le sale mal. En un pelotazo del Atlético Malagueño, Samu Hurtado perdió el cuerpo a cuerpo con Rubén, Robador salió a destiempo, el delantero malagueño dribló al portero y ejecutó a gol apareciendo una mano de Núñez para salvar el tanto. Roja y penalti. Gol de Rubén. Partido al traste y a sufrir.

Quedó más que aturdido el Extremadura con ese tanto. Pero aún así, tuvo un acercamiento para adelantarse en el marcador pero ni Maikel ni Dieguito supieron embocar a gol. Tras un córner, a la contra, Samu Hurtado vuelve a errar en un pase atrás y el Malagueño monta una contra para que Rubén remontara el partido. Ni el Extremadura se creía que podía perder el partido ni el Atlético Malagueño que podía ganarlo.

Con todo lo descrito, en el tiempo de descuento, Maikel rozó el empate para los azulgranas de cabeza, pero el Extremadura la tenía en contra. No era el día. Nada iba a salir bien. Es la derrota más dura y cruel de la temporada. Y la que hace tocar fondo al Extremadura. O eso esperemos.