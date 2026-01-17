Partido grande para el Mérida ante el Real Madrid Castilla

El Mérida quiere empezar la segunda vuelta con una victoria en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla que le acerque a la zona noble para encarar la segunda parte del curso. El encuentro, que comienza a las 18.15 horas, tienen un botín muy importante, pues el triunfo romano supondría recortarle tres puntos directamente al cuarto clasificado, que le aventaja en cuatro.

A pesar del recuerdo del 3-0 de la primera vuelta, los de Fran Beltrán saben que la dificultad es máxima, tal y como reconocía el propio técnico emeritense: «Tenemos que saber jugar un partido largo y saber a dónde vamos. En su casa lo está ganando todo, tiene 24 puntos y nosotros dos menos. Ambos llevamos más puntos incluso que el Tenerife en el Heliodoro, con lo cual es un equipo que se siente muy fuerte». El preparador entendía que, a pesar del cambio de técnico en el equipo rival, «no va a ser una ruptura, puede haber matices. Ellos se sienten muy identificados con la forma de jugar que tenían. Lo que puede cambiar son las características de los jugadores, pues no es lo mismo que juegue uno u otro».

Prevé Beltrán que «el balón va a correr mucho y tenemos que saber presionar», por eso espera que su equipo «sea muy competitivo y creo que estamos preparados, además, las condiciones del campo nos vienen bien». Aunque en el ideario de Beltrán está que su conjunto sea ofensivo, «el equipo tiene que sentirse sólido en las fases del juego en la que no tenemos el balón y estamos cerca de nuestra portería. Tenemos que saber convivir con el sufrimiento».

Bajas en el Mérida

Para este partido no podrá contar con Jacobo Martín, lesionado, ni con Manu Rivas, sancionado, pero recupera a Pipe y a Raúl Beneit tras sendas sanciones, además de acumular una semana más de trabajo Carlos Doncel, aunque «todavía vamos con cuidado en las cargas de entrenamiento con él, estará disponible».

En principio, Pipe volvería al lateral derecho, a menos que quiera mayor rigor defensivo y mantenga a Gaizka Martínez en dicha posición. Para el eje de la zaga, Beltrán reconocía el viernes que «todavía no sé quiénes van a jugar». Teniendo en cuenta las características de partido, podría elegir al más rápido, Luis Pareja, junto a Javi Lancho, el único zurdo.

Para el doble pivote volverá Raúl Beneit a acompañar a Martín Solar, mientras que, en la línea por detrás del delantero, con el puesto seguro de Chiqui en la izquierda, el estado de forma de Doncel marcará la elección, aunque podría darle continuidad a Javi Areso en la derecha y Benny por dentro, por detrás de Álvaro García. La afición romana espera que no sea el último encuentro para los suyos del delantero, toda vez que en estos últimos días parece que tanto Mirandés como Granada han aumentado el interés por el máximo goleador del grupo.

Las imágenes del Mérida - Osasuna B / Javier Cintas

Una afición que tendrá una amplia presencia en el feudo madridista, pues se han vendido todas las entradas que se habían puesto a la venta para ellos.

En frente estará un Castilla que ha sido noticia por el movimiento en su banquillo con la salida de Álvaro Arbeloa al primer equipo y la llegada de Julián López de Lerma, quien no podrá contar con el lesionado Rachad. Por su parte, Sergio Mestre, Fran González, David Jiménez, Cestero, Palacios y Leiva han sido convocados con el primer equipo para jugar el sábado.

Como se ha indicado anteriormente, el partido se antoja muy complicado porque el Castilla es el mejor equipo del grupo en casa, donde no se ha dejado escapar ningún punto desde la quinta jornada cuando perdió ante el Tenerife. El filial llega de perder 4-1 con el Arenas.