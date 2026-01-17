El Al-Qázeres sobrevive al susto final y gana al Canoe

73 - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Laura Salmerón (12), Nerea Liste (14), Inés Tavares (4), Josephine Filipe (18), Victoria Gauna (16) -cinco inicial-, Lucía Fontela (9), Clara Prieto (0), Lucía Méndez (0), Carmen Suáres (0). 69 - REAL CANOE: Cristina Mato (11), Clara Flores (4), Clara Rodríguez (11), África Hernández (0), Ane Esnal (14) -cinco inicial-, Soledad Santana (4), Paola De Mier (14), Lucía Fleta (14). MARCADOR POR CUARTOS: 22-18, 42-32 (descanso), 61-54 y 73-69 (final). ÁRBITROS: Fernando Martínez Estupiñán y Saúl Pérez Hernández. Sin eliminadas. INCIDENCIAS: Partido de la decimosexta jornada de la Liga Femenina Challenge disputado en el pabellón Multiusos de Cáceres ante unos 150 espectadores.

La novena victoria de la temporada del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura ya está en la saca. Costó, quizás más de lo esperado tras ver algunos tramos del partido en el que el conjunto de Jesús Sánchez llegó a gozar de ventajas de hasta doce puntos, pero Sernova Renovables Real Canoe no dejó de apretar en ningún momento y llegó a tener contra las cuerdas al equipo extremeño, que finalmente se impuso 73-69.

Destacó en el equipo extremeño la actuación de la portuguesa Josephine Filipe con 18 puntos (máxima anotadora del partido), 15 de ellos conseguidos desde la línea de tres; y también la de Victoria Gauna (16 puntos), decisiva y salvadora en los instantes finales del encuentro disputado en el pabellón Multiusos.

El triple fue el gran recurso del Al-Qázeres. Además de los cinco de Filipe, Laura Salmerón anotó otros cuatro para un equipo que en total encestó 13 en 26 intentos.

Así, lanzando desde más allá de la línea de 6,75 metros, consiguió el Al-Qázeres su primera gran ventaja (14-5, min. 5). Con el conjunto madrileño nulo en ataque y permisivo en defensa, el partido se ponía de cara para el cuadro cacereño. Un espejismo, porque el Canoe despertó y antes del descanso consiguió devolver una igualdad al marcador (18-18) que dos canastas de Nerea Liste y Victoria Gauna rompieron (22-18).

El segundo cuarto comenzó sin defensa, lo que permitió varios minutos de intercambio de canastas hasta que un triple, cómo no, volvió a poner todo muy de cara para el Al-Qázeres, que volvió a escaparse en el marcador (34-26, min. 15; 39-29, min. 18). La ventaja máxima de las locales llegó a ser de 11 puntos a falta de un minuto para el descanso, aunque el Canoe consiguió maquillar el resultado en esos segundos finales para marcharse al vestuario ‘solo’ 8 abajo (42-34).

Vuelta de los vestuarios

Estaba siendo entretenido el partido, pero el Al-Qázeres no conseguía matarlo y estaba condenado a sufrir. Con una anotación muy alta, el tercer parcial fue un nuevo intercambio de canastas en el que, a pesar de que el equipo de Cáceres llegó a gozar de su máxima ventaja del partido (doce arriba, 61-49), el Real Canoe fue algo mejor (19 puntos las locales en este parcial, 20 las visitantes) para llevar el duelo al último cuarto con solo una ventaja de +7 para el conjunto de Jesús Sánchez.

Con las fuerzas justas, el equipo cacereño tenía que aguantar fuese como fuese, aunque la lesión de Inés Ramos a falta de 7.42 para el final fue un susto que pudo pasar factura. En ese momento la diferencia ya era mínima a favor de las locales (64-61) y en esos minutos de shock el Canoe consiguió ponerse por delante por primera vez en el partido (65-67 a falta de 5.02). Tocaba tirar de gesta y el Al-Qázeres se mantuvo en el partido en ese momento con las canastas de Victoria Gauna, que anotó seis de los ocho últimos puntos de las cacereñas, que además lograron cerrar bien su defensa para acabar celebrando la victoria.