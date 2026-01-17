La segunda vuelta arranca en la Tercera Federación extremeña con máxima igualdad

Comienza la segunda vuelta en el grupo 14 de Tercera Federación. La competición inicia ya el camino de descenso hacia su desenlace y en cada jornada estará muy presente la referencia de lo que sucedió en el primer tramo del calendario. De esta manera, es necesario destacar el partido Azuaga-Badajoz como duelo notable, principalmente por el recuerdo de cuando fue suspendido en la primera jornada por la sanción de la FIFA al club de la capital pacense, pero también por el cruce en semifinales del playoff que les enfrentó a ambos la temporada pasada. Por otro lado, así mismo sobresale el partido Don Benito-Montijo, que es un choque en las alturas en el que se enfrentan el primero y el tercero de la clasificación.

Igualdad por el ‘playoff’

Y cada semana pueden variar las posiciones que clasifican para jugar por el ascenso. Cabe recordar que el primero subirá directamente a Segunda Federación y jugarán el playoff los dueños del segundo al quinto puesto. En esta zona alta, el partido de la jornada es uno de los seis que se jugarán en horario matinal este domingo: Don Benito-Montijo (12.00). El Deportivo empató en casa con el Moralo en la jornada que cerraba la primera vuelta y el club montijano perdió en Santa Amalia, así que ambos necesitan ganar porque la competencia es feroz en esa parte de la tabla.

Justamente entre ambos está clasificado, en segundo lugar, el equipo de Jaraíz de la Vera, que repite partido en casa: Jaraíz-Montehermoso (16.30). Cuatro jornadas llevan sin ganar los veratos, que reciben al colista del torneo situado en una crítica dinámica de malos resultados.

En disposición de escalar en la tabla están los protagonistas del Azuaga-Badajoz (12.15). Un punto más y una posición por encima están los visitantes. Si no hay empate, el que gane puede aprovecharse de otros resultados para incluso entrar en el quinteto de cabeza. Una plaza que con orgullo ocupa hace ya tiempo el ‘equipo revelación’ que juega fuera de casa: Calamonte-Cabeza del Buey (12.00). Enfrentamiento clave para los dos, ya que los locales compiten por salir de la zona de descenso. Y en el Villafranca-Moralo (12.00) se enfrentan dos equipos que ganaron el domingo pasado y atraviesan un buen momento, especialmente los de Navalmoral de la Mata, que acumulan seis jornadas sin perder.

Zona media

En el Puebla de la Calzada-Villanovense (12.30) frente a frente rivales directos en la zona media, con preocupación local por haber sumado tres empates y tres derrotas en los últimos seis partidos e ilusiones visitantes porque ganar les puede hacer elevarse considerablemente en la tabla. Partido con sabor a clásico es el Diocesano-Jerez (12.00). Tres derrotas seguidas comprometen a los de Cáceres, que ven cercano el abismo del trío de descenso. En esa parte de la clasificación están también los protagonistas del partido Gévora-Llerenense (17.00), con los visitantes en buena racha que augura su recuperación en la tabla frente a la crisis de resultados de los locales, que llevan tres meses sin ganar a lo largo de diez partidos sin victoria. Y como todos los encuentros reparten puntos importante, otro tanto sucederá en el Santa Amalia-Pueblonuevo (17.00). Los que juegan en casa aspiran a ganar para arrimarse a la zona noble y los que viajan para intentar salir del pozo del descenso.

Por tanto, en esta décimo octava jornada de la Tercera Federación extremeña muchos enfrentamientos que pueden ser vitales para el futuro inmediato del campeonato.