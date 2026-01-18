El Cáceres, muy fuerte en León

94 - CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA: Deng Alao (5), Dídac Cebolla (6), Niels Van der Heijden (10), Moussa Traoré (24), Jaime Llamas (16) -cinco inicial- Jack Hayman (12), Callum McKay (1), Pablo Orenga (2), Diego Bulto (2), Adrià Domínguez (14), Rodrigo Llamas (2). 102 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANDAD: Álvaro Palazuelos (11), Wildens Leveque (22), Alex Mazaira (21), Matteo Strikker (18), Albert Lafuente (10) -cinco inicial- Patrick Lima (3), Luis García (0), Juan Santos (0), Lance Amir Paul (17). MARCADOR POR CUARTOS: 18-29, 38-54 (descanso), 63-75 y 94-102 (final). ÁRBITROS: Jaime Enrique Álvarez Ossorio-Varela y Diego Fernández Requejo. Sin eliminados. INCIDENCIAS: Decimoquinta jornada de la Segunda FEB disputada en el pabellón Municipal de Deportes Urbano González Escapa. 2.106 espectadores (cifra oficial).

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad acabó sufriendo, pero logró una valiosa victoria en la pista de la Cultural y Deportiva Leonesa (94-102). Gracias a un ataque muy contundente, en el que seis jugadores superaron la barrera de los diez puntos, el conjunto que dirige Jacinto Carbajal encadenó por primera vez dos triunfos seguidos en lo que va de temporada. Eso le permite mirar el futuro con mayor optimismo.

Fue un encuentro que parecía sentenciado en el minuto 22, cuando disponía de una renta de 24 puntos en el marcador. Hasta ese momento, los extremeños habían firmado una primera mitad muy sólida, anulando el juego exterior de su rival y haciendo valer su acierto en el lanzamiento de tres puntos, además de la calidad de Alex Mazaira, Matteo Strikker y Wildens Leveque.

Cuando parecía que ya no había nada que hacer, la Cultural y Deportiva Leonesa se sacudió los nervios y se lanzó a por todas. El conjunto local barrió de la pista a un rival cansado y excesivamente confiado, llegando a colocarse a solo tres puntos a 1:21 para el final (90-93).

En los momentos decisivos, El Cáceres Patrimonio de la Humanidad recuperó la intensidad defensiva y volvió a encontrar a Mazaira y Strikker para cerrar el triunfo.

El partido comenzó con la Cultural Leonesa cerrando bien en defensa y colocando un 4-0 en el marcador. La reacción visitante fue inmediata. En apenas un minuto, dos triples consecutivos neutralizaron la renta local (6-6).

Mazaira, inspirado

Aun así, El Cáceres Patrimonio de la Humanidad no terminaba de sentirse cómodo. Los de Jacinto Carbajal sufrían ante la presión defensiva de su rival, que provocaba pérdidas y rápidas transiciones para adelantarse de nuevo (11-6, minuto 3).

Mazaira sostenía entonces a los suyos (13-10), pero poco a poco El Cáceres Patrimonio de la Humanidad fue imponiendo su trabajo defensivo. Strikker se unió al alero para firmar un parcial de 0-9 que dio la vuelta al marcador (13-17, minuto 6).

La ventaja visitante fue creciendo de manera progresiva hasta alcanzar los once puntos al final del primer cuarto (18-29).

En el inicio del segundo cuarto, el dominio de El Cáceres Patrimonio de la Humanidad se intensificó. Con un buen colchón de puntos, el equipo mantuvo el orden y la intensidad defensiva, sin dar aire a los locales.

Lance Amir Paul y Mazaira seguían muy enchufados en ataque, mientras los visitantes castigaban al contraataque para elevar la renta hasta los 17 puntos (22-39).

La Cultural reaccionó ajustando su defensa y cortando el juego exterior visitante, lo que le permitió recortar diferencias (31-42, minuto 17). La respuesta fue inmediata. El Cáceres Patrimonio de la Humanidad volvió a abrir brecha y se marchó al descanso con una renta de 16 puntos (38-54).

Máxima diferencia

Tras el descanso, la dinámica se mantuvo. Los triples del Cáceres Patrimonio de la Humanidad castigaron los errores locales y un parcial de 2-10 dejó la diferencia en 24 puntos en apenas dos minutos (40-64).

Con poco que perder, los locales se liberaron y cambiaron el guion del partido. Anularon el ataque visitante y firmaron un parcial de 14-3 que encendió las alarmas mediado el tercer cuarto (54-67). Aunque los últimos minutos del periodo fueron complicados, El Cáceres Patrimonio de la Humanidad logró frenar la reacción y llegar al último cuarto con ventaja (63-75).

En el tramo decisivo, la situación volvió a complicarse. La Cultural encontró en el tiro exterior una vía de anotación constante, reduciendo la desventaja hasta situarse a siete puntos (85-92).

Momento crítico

A 1:21 para el final, los locales llegaron a colocarse a solo tres puntos (90-93). Entonces apareció Mazaira con un triple y dos tiros libres que devolvieron la calma.

Strikker sentenció poco después con una canasta que cerró el marcador en 90-100 y aseguró una victoria que terminó siendo más sufrida de lo que parecía al inicio del segundo tiempo.

El conjunto cacereño afrontará ahora con mayor tranquilidad el parón de dos semanas en la Segunda FEB, motivado por la disputa de la fase final de la Copa España. En este tiempo tendrá que gestionar dos asuntos clave: la más que posible salida de Nico Marina, tras negarse a viajar para este partido, y la contratación de un jugador interior. Sobre esto último, el club ya descartó a David Efambé como sustituto de DJ Foreman.