Fútbol. Competiciones nacionales
El López Bolaños, único extremeño que sumó
Victoria del equipo de Fuente del Maestre en Segunda B y derrotas de Jerez, las mujeres del San José y los juveniles del Cáceres Uex
Solo tres puntos de doce posibles fue el balance de los equipos extremeños que militan en competiciones de fútbol sala de ámbito estatal. Los consiguió el Grupo López Maestre en el grupo 4 de Segunda B al imponerse por 5-8 al Moral. Era un choque muy importante ya que se enfrentaban segundo y tercero de la clasificación con solo un punto de diferencia a favor del conjunto de Fuente del Maestre y que ahora se han convertido en cuatro.
Todo lo demás fueron disgustos, empezando por lo sucedido en ese mismo grupo con la derrota del Jerez en casa frente al Cobisa. Los templarios llegaban con mucha ilusión de conseguir un triunfo que les relanzase en la tabla, pero sucedió todo lo contrario y tras el rotundo 2-9 quedan ya muy descolgados.
También es colista el Colegio San José en la Segunda femenina. En Galicia ante el Meigas volvió a demostrar sus carencias ofensivas con un 3-0 que admite poca discusión. Las cacereñas deben espabilar ya.
Por último, en la División de Honor Juvenil el Cáceres Universidad plantó batalla en su choque en la cancha del Limones 5, pero cedió por 6-3 y ahora es tercero por la cola, también con urgencias crecientes.
- Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
- 800 raciones de migas y 70 litros de ponche para abrir boca en la celebración del patrón de Plasencia
- Aldea del Cano, con solo 650 vecinos, celebra la apertura de 'Malva Modas', un impulso para afrontar el reto demográfico rural
- La panadería Los Pollos del Casar de Cáceres pone sabor a los Santos Mártires con 1.500 roscas de anís
- La nieve sorprende al norte de Extremadura y tiñe de blanco el Valle del Jerte, Trasierra y Ambroz
- Arrancan los exámenes con más aspirantes de las oposiciones del SES
- Entre mantas y rezos: así es la vida de las monjas de clausura de Cáceres ante la ola de frío
- Atraco en la sucursal de Caja Rural de Extremadura de Nuevo Cáceres: 'Eran dos encapuchados y se han llevado dinero