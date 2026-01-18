El López Bolaños, único extremeño que sumó

Solo tres puntos de doce posibles fue el balance de los equipos extremeños que militan en competiciones de fútbol sala de ámbito estatal. Los consiguió el Grupo López Maestre en el grupo 4 de Segunda B al imponerse por 5-8 al Moral. Era un choque muy importante ya que se enfrentaban segundo y tercero de la clasificación con solo un punto de diferencia a favor del conjunto de Fuente del Maestre y que ahora se han convertido en cuatro.

Todo lo demás fueron disgustos, empezando por lo sucedido en ese mismo grupo con la derrota del Jerez en casa frente al Cobisa. Los templarios llegaban con mucha ilusión de conseguir un triunfo que les relanzase en la tabla, pero sucedió todo lo contrario y tras el rotundo 2-9 quedan ya muy descolgados.

También es colista el Colegio San José en la Segunda femenina. En Galicia ante el Meigas volvió a demostrar sus carencias ofensivas con un 3-0 que admite poca discusión. Las cacereñas deben espabilar ya.

Por último, en la División de Honor Juvenil el Cáceres Universidad plantó batalla en su choque en la cancha del Limones 5, pero cedió por 6-3 y ahora es tercero por la cola, también con urgencias crecientes.