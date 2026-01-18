Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aeródromo de CáceresSalud mentalFinanciación autonómicaCrimen machistaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Fútbol. Primera Federación

La maldición del Cacereño duró 231 días

El conjunto ver puso fin a una sequía sin ganar en el Príncipe Felipe con una victoria por 2-0 ante el Arenas de Getxo, en un partido que supuso algo más que tres puntos para un equipo y una afición necesitados de alivio

Una acción del partido entre el Cacereño y el Arenas Club.

Una acción del partido entre el Cacereño y el Arenas Club. / Jorge Valiente

Jaime Jiménez Torbellino

Cáceres

El fútbol, cuando es fiel a sí mismo, siempre acaba devolviendo lo que quita. Al Cacereño le debía una tarde como la de este domingo. Tardó, dolió y se hizo larga la espera, pero el Príncipe Felipe volvió a celebrar una victoria 231 días después. Y lo hizo a lo grande, con un 2-0 ante el Arenas de Getxo que fue algo más que tres puntos: fue una liberación colectiva.

No habían pasado ni 20 segundos cuando Valdera encendió la mecha. Un gol relámpago, de los que se gritan casi por reflejo, sin tiempo para sentarse. El estadio explotó y, por primera vez en meses, el Cacereño fue por delante sin miedo a que el reloj se le volviera en contra. El tanto tempranero actuó como un bálsamo y también como una declaración de intenciones: esta vez, la historia iba a ser distinta.

En la grada, 3.480 espectadores, una cifra que habla de fidelidad más que de resultados. Y en el césped, una imagen casi inédita esta temporada: nadie en la enfermería. Todos disponibles. Incluso Unai Rementería, sin ficha pero con alma de vestuario, estuvo presente desde el calentamiento, pisó el césped y se sumó a la piña previa, como uno más. Detalles que no salen en las estadísticas, pero que explican victorias.

El Cacereño supo manejar el partido, competirlo y cerrarlo. Sin alardes innecesarios, pero con una solidez que hacía tiempo no se veía en casa. El segundo gol terminó de derribar un muro que llevaba demasiado tiempo en pie.

Fotogalería: las imágenes del Cacereño - Arenas Club

Fotogalería: las imágenes del Cacereño - Arenas Club

Ver galería

Fotogalería: las imágenes del Cacereño - Arenas Club / Jorge Valiente

Esta vez el público no se marchó antes. Ni incluso lo hizo cuando el árbitro pitó el final. Lo más de 3.400 fieles del escudo verde se quedaron a animar a los suyos, primero al ritmo de El Redoble y después con La Morocha, himno extraoficial del CPC del ascenso.

Noticias relacionadas y más

Antes del inicio, el Príncipe Felipe también tuvo un momento para la memoria. Se guardó un minuto de silencio en recuerdo de Antonio Monje, figura muy ligada al club, y de Fidela López Vázquez, abonada del decano extremeño. Porque ganar también es recordar de dónde se viene. Y este domingo, por fin, el Cacereño volvió a sentirse en casa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
  2. 800 raciones de migas y 70 litros de ponche para abrir boca en la celebración del patrón de Plasencia
  3. Aldea del Cano, con solo 650 vecinos, celebra la apertura de 'Malva Modas', un impulso para afrontar el reto demográfico rural
  4. La panadería Los Pollos del Casar de Cáceres pone sabor a los Santos Mártires con 1.500 roscas de anís
  5. La nieve sorprende al norte de Extremadura y tiñe de blanco el Valle del Jerte, Trasierra y Ambroz
  6. Arrancan los exámenes con más aspirantes de las oposiciones del SES
  7. Entre mantas y rezos: así es la vida de las monjas de clausura de Cáceres ante la ola de frío
  8. Atraco en la sucursal de Caja Rural de Extremadura de Nuevo Cáceres: 'Eran dos encapuchados y se han llevado dinero

La UEx ofrece 20 plazas a líderes empresariales para impulsar proyectos reales de digitalización

La UEx ofrece 20 plazas a líderes empresariales para impulsar proyectos reales de digitalización

Semana clave para Extremadura: el fiasco de 2023 que PP y Vox tratan de evitar

Semana clave para Extremadura: el fiasco de 2023 que PP y Vox tratan de evitar

Más de 1.100 corredores toman Malpartida de Cáceres en la XIV Media Maratón Los Barruecos

Más de 1.100 corredores toman Malpartida de Cáceres en la XIV Media Maratón Los Barruecos

Golpe de épica en Azuaga

Golpe de épica en Azuaga

Muere un hombre por arma de fuego en un tiroteo en Almería

Muere un hombre por arma de fuego en un tiroteo en Almería

Cuando un banco es asaltado: qué ocurre dentro, fuera y después del miedo en Nuevo Cáceres

Cuando un banco es asaltado: qué ocurre dentro, fuera y después del miedo en Nuevo Cáceres

Guardiola firma la Declaración de Zaragoza y denuncia que el modelo de financiación autonómica del Gobierno es "un atraco"

Guardiola firma la Declaración de Zaragoza y denuncia que el modelo de financiación autonómica del Gobierno es "un atraco"

Vídeo | Manuel Vidigal, vecino de Olivenza con doble nacionalidad sobre las elecciones de Portugal: "Votar es una forma de implicarme"

Tracking Pixel Contents