El Mérida araña un buen punto en Madrid

1-REAL MADRID CASTILLA: Fran González; David Jiménez, Joan Martínez, Valdepeñas, Diego Aguado; Cestero, Manuel Ángel, Thiago (Pol Fortuny, 74´); Palacios (Mesonero, 81´), Yáñez (Leiva, 75´) y Loren Zúñiga (Álvaro Ginés, 81´). 1-MÉRIDA: Adrián; Gaizka, Luis Pareja (Javier Domínguez, 46´), Lancho, Eudald Vergés; Martín Solar (Pipe, 90´), Benny (Víctor Corral, 66´), Raúl Beneit; Areso (Capi, 84´), Chiqui (Artola, 82´) y Álvaro García GOLES: 0-1 (12´) Álvaro García. 1-1 (37´) Yáñez. ÁRBITRO: Francisco José Ortega Herrera (Valenciano). Tarjetas amarillas a los locales Diego Aguado y Manuel Ángel, y a los visitantes Eudald Vergés y Álvaro García. INCIDENCIAS: Encuentro del grupo 1 de Primera Federación disputado en el estadio Alfredo di Stéfano. Presencia de seguidores del Mérida.

El Mérida logró arañar ese domingo un valioso empate en el estadio Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla (1-1), cortando la racha del filial madridista de la friolera de siete triunfos consecutivos en su feudo. Los extremeños se adelantaron en la primera parte con un tanto de su goleador, Álvaro García, en el minuto 12, y Yáñez estableció la igualada definitiva para los locales en el 37.

El entrenador visitante, Fran Beltrán, planteó el encuentro ante el conjunto madrileño con un dibujo táctico de 4-3-3, con Adrián en la portería. La línea de cjuatro defensas estuvo formada por Gaizka, que ocupó el lateral derecho, quedando Lancho y Luis Pareja como la pareja de centrales. El cuarteto defensivo lo completó Eudald Vergés, que jugó por el carril izquierdo. En la línea medular, Martín Solar llevó la dirección de juego, acompañado por Benny y Raúl Beneit.

La tripleta ofensiva estuvo compuesta por Areso, que ocupó el extremo izquierdo, y Chiqui quedó situado en el extremo izquierdo, quedando Álvaro García, el pichichi del grupo 1 de la Primera Federación, como delantero centro. Por su parte, el nuevo preparador madridista, Julián López, salió con el mismo esquema táctico, con un 4-3-3.

El partido planteó muchas incógnitas para el equipo extremeño, con el cambio de entrenador en el filial madridista tras subir Álvaro Arbeloa al primer equipo, según indicó en la previa el preparador visitante, Fran Beltrán. Sin embargo, en el inicio de la primera parte se pudo observar claramente que no varió para nada la filosofía de juego el Real Madrid Castilla, que se pudo prever. El equipo romano tuvo clara la consigna, no dejar realizar el juego de toque al conjunto blanco, realizando una presión arriba en la salida del balón en defensa de los locales.

Dominio local

El Real Madrid Castilla tuvo inicialmente la posesión del balón, pero no se encontró cómodo en el arranque de partido, aunque pudo crear la primera ocasión de peligro en una internada por la derecha de David Jiménez, quien asistió a Palacios, pero el disparo de este se marchó ligeramente desviado en el minuto 11. Sin embargo, el Mérida se aprovechó de su buena presión en ataque para adelantarse en el marcador a los 12 minutos de juego en un robo de balón tras un error defensivo de la zaga local, lo que aprovechó Benny para ceder a Álvaro García, quien marcó a placer, anotando su decimosegundo gol de la temporada.

Pero el Mérida no se descompuso y siguió poniendo en dificultades al filial madridista por la fuerte presión en la salida de balón en defensa, y generando una nueva ocasión peligrosa para aumentar su ventaja con un latigazo por la derecha de Chiqui que se encontró con el poste en el minuto 24. El conjunto blanco, poco después, tuvo una opción clara para marcar el empate en un nuevo centro desde la izquierda que interceptó providencial Luis Pareja, que se anticipó al remate en boca de gol de Loren Zúñiga.

No perdonó a la siguiente oportunidad el Real Madrid Castilla, quien marcó el tanto del empate en el minuto 37 en un nuevo centro desde la izquierda, el balón quedó suelto dentro del área, la defensa visitante no acertó a despejar y Yáñez, atento, empujó el balón a la red. Con el empate (1-1) se llegó al descanso.

Segunda parte

Tras el paso por los vestuarios, el defensa central Luis Pareja tuvo un tirón antes del inicio de la segunda parte, que le obligó a retirarse, entrando en su lugar Javi Domínguez. En este periodo, el cambio de panorama fue radical, con un Real Madrid Castilla que se hizo dueño y señor del partido, generando algunas ocasiones para desnivelar la contienda. La primera la tuvo Yáñez en un disparo con tosca que se marchó rozando el poste a los 50 minutos. De nuevo, un incisivo Yáñez puso en jaque de nuevo a la zaga visitante con un remate a bocajarro dentro del área que se encontró con una mano salvadora del portero Adrián en el 56. Otra oportunidad para los blancos la tuvo el lateral David Jiménez en el 61 con un disparo desde la derecha dentro del área, que desvió a córner en otra gran intervención del meta, el mejor en la segunda parte. Las acciones peligrosas se sucedieron en el área emeritense.

Sin embargo, el Mérida también dispuso de una buena opción para adelantarse en el marcador en un centro desde la izquierda que remató Álvaro García de cabeza fuera en el 67. El equipo extremeño tuvo otra opción para anotar en un latigazo desde la frontal del área del lateral Eudald Vergés, que se fue rozando el poste en el 77.

El Mérida aguantó el tipo en el tramo final de la segunda parte, en la que el Castilla tuvo su última gran ocasión en la última jugada del encuentro con un centro envenenado de Leiva, que sacó con otra mano salvadora Adrián.