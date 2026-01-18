El Valencia castiga a un Cacereño Femenino valiente y serio

2 - VALENCIA FÉMINAS: Jana Henseler, Sara Tamarit, Lena Pérez, Nazaret Martin, Claudia Ferrato (Marcano, min. 76), Rebecca Elloh (Soler, min. 85), Amanda Mbadi, Teresa Morato (Monente, min. 65), Marina Marti (Mascarell, min. 76), Esther Gomez (Celia, min. 76), Yasmin Mrabet. 0 - CACEREÑO FEMENINO: Tati, Midori, Yui Fukuta (Carrillo, min. 58), Yorladiz (López, min. 46), Sara Rubio, Nerea (Matlou, min. 58), Joana Ndaw (Hayasi, min. 81), Bella, Lezcano, Cora, Caicedo (Ramos, min. 85). GOLES: 1-0: min. 45, Ferrato. 2-0. min. 80, Marcano. ÁRBITRO: Josefa Sánchez Gómez (colegio onubense). Tarjetas amarillas a las visitantes Nerea y Fukuta. INCIDENCIAS: Partido de la decimoquinta jornada de Primera Federación Femenina disputado en la Ciudad Deportiva Antonio Puchades de Paterna.

El Cacereño Femenino salió derrotado de su visita a la Ciudad Deportiva Antonio Puchades tras caer por 2-0 ante un Valencia Féminas más efectivo, en un encuentro correspondiente a la jornada 15 de Primera Federación Femenina, marcado por la efectividad local y el esfuerzo constante del conjunto visitante, que volvió a competir con valentía pese a su delicada situación clasificatoria. A priori un partido complicado para las extremeñas, vista la clasificación, ante un Valencia que el año pasado competía en la máxima categoría y tiene ahora el objetivo de retornar.

Antes del inicio del encuentro, ambos equipos y el público presente guardaron un respetuoso minuto de silencio en memoria de Fernando Martín y su familia, en un ambiente solemne que dio paso a un duelo intenso desde el primer minuto.

El equipo cacereño, décimo en la tabla y con la necesidad de sumar para alejarse del descenso, saltó al césped sin complejos ante un Valencia que ocupaba la tercera posición. Las verdes comenzaron mejor plantadas y avisaron pronto: en el minuto 9, Midori sorprendió con un disparo que obligó a Jana a intervenir con muchos apuros para evitar el gol sobre la misma línea.

Orden atrás y velocidad

El Valencia trató de hacerse con el control del balón, pero el Cacereño mantuvo el orden defensivo y buscó salir con rapidez por bandas. En el minuto 30 llegó otra ocasión visitante, esta vez con un disparo de Sara Rubio que volvió a encontrar la respuesta segura de la guardameta local. Cuando el descanso parecía cercano y el empate hacía justicia a lo visto, llegó el primer golpe para las de Cáceres. En el minuto 45, prácticamente sobre la bocina, Claudia Ferrato aprovechó un balón suelto dentro del área para rematar con contundencia y poner el 1-0 justo antes del descanso, un mazazo para un Cacereño que había firmado una primera parte muy seria.

Tras la reanudación, el conjunto visitante movió el banquillo en busca de soluciones ofensivas. Ale López entró por Yorladiz y el equipo dio un paso adelante. Sin embargo, el Valencia empezó a encontrar más espacios y a llegar con mayor continuidad a la portería defendida por Tatiana.

Nerea vio la cartulina amarilla en el minuto 56 y poco después fue sustituida junto a Yui Fukuta, dando entrada a Matlou y Carrillo. Precisamente Carrillo estuvo muy cerca de empatar en el 61, cuando tuvo una ocasión clarísima a bocajarro que se marchó fuera por centímetros, en la que fue la mejor oportunidad del Cacereño en la segunda mitad.

Las extremeñas no bajaron los brazos y siguieron buscando el empate. En el 68, Carrillo no llegó por muy poco a un pase atrás de Ale López que pudo cambiar el signo del partido. El Valencia, consciente del peligro, refrescó su once con varios cambios para mantener la intensidad.

Las locales sentencian

En el minuto 80 llegó la sentencia. Rebecca Elloh protagonizó una potente cabalgada por banda y sirvió el balón para que Marcano, recién incorporada, definiera con acierto y estableciera el definitivo 2-0 en el marcador.

Aún hubo tiempo para el debut de Tsubaki en las filas del Cacereño, que agotó sus cambios, y para una última sustitución en el conjunto valencianista. Pese a los intentos finales, el marcador ya no se movió.

El Cacereño se marchó de Paterna con las manos vacías, pero dejando una imagen competitiva ante uno de los equipos de la zona alta. La próxima jornada volverá a ser clave con la visita del Osasuna a Pinilla, donde volverá el conjunto verde en busca de una reacción más necesaria y urgente que nunca.