Cobos, sobre el 2-0 del Cacereño al Arenas: "Con esto no vale, pero nos da oxígeno"

El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, quiso poner el acento en el mejorado futuro del equipo tras la victoria de los verdes ante el Arenas (2-0). El técnico dejó claro que el triunfo es importante, pero insuficiente si no tiene continuidad. «Ojalá sea el inicio de algo positivo, pero con esto no vale. Esto nos da oxígeno y nos permite ver más cerca salir de la zona de abajo, pero ahora viene otro paso. El siguiente partido será otra final», declaró.

El técnico subrayó que el camino pasa por el trabajo y la constancia. «Sabemos que va a haber que luchar muchísimo hasta el final. Hay que centrarse en el siguiente rival, prepararlo bien y seguir trabajando. Esto es una carrera de fondo», dijo.

Para la afición

«La afición viene todos los partidos, sufre con nosotros y se merecía una victoria. Va dedicada a ellos», agregó. La victoria, primera en el Príncipe Felipe, también tuvo un impacto anímico evidente. Cobos asumió, una vez más, que la falta de resultados había generado dudas. «Cuando los resultados no llegan, todo el mundo duda, sobre todo los jugadores. Por eso nos hacía falta una victoria como esta, que refuerza la confianza en el trabajo que se viene haciendo». En ese sentido, recordó que el equipo había merecido más en partidos anteriores y que esta vez apareció la suerte. «Además del trabajo, hace falta una pizca de suerte, y hoy sí la hemos tenido, por ejemplo poniéndonos por delante en la primera jugada».

Otro de los aspectos más destacados del encuentro fue la recuperación de efectivos. Cobos valoró especialmente poder contar de nuevo con varios futbolistas. «Tener más jugadores es fundamental, no solo para los partidos, también para que el día a día en los entrenamientos sea más competitivo y tengamos más soluciones desde el banquillo». No obstante, recordó que algunos aún necesitan minutos: «Guti, Iván Fernández y Sanchidrián todavía no están al cien por cien, pero irán sumando poco a poco».

Más allá del resultado, el técnico insistió en la identidad colectiva del decano. «Para salir de ahí hay que ser equipo. Puedes tener mucha calidad, pero si no te acompaña el equipo, los resultados no llegan. Hay que ayudarse, corregirse, ser solidarios y darlo todo».

Dudas lógicas

En el análisis en sí del duelo ante los vascos, destacó la solidez verdde. «Ha sido un partido muy completo. El equipo ha estado cómodo, ha sido solidario y ha sabido sufrir. Quizá en algún momento nos metimos demasiado atrás, pero incluso así tuvimos opciones para ampliar el marcador». También puso en valor acciones como el penalti transformado por Ajenjo, fruto de la insistencia. «Eso habla de creer hasta el último segundo y del compromiso de los jugadores».

Cambios preventivos

Sobre la gestión del banquillo, explicó que los cambios fueron más preventivos que tácticos. «El equipo estaba funcionando bien. Los cambios fueron por cansancio o para evitar una segunda amarilla. Cuando las cosas funcionan, es mejor no tocarlas».

Sobre el mercado de invierno, que confirmó que el club sigue atento a posibles refuerzos. «Estamos abiertos a incorporaciones. Tenemos fichas sub-23 libres y, si aparece algún jugador que nos pueda ayudar y sumar, lo valoraremos. Cuanta más competencia haya, mejor para todos».

Por último, volvió a referirse a la situación de Rementería. «Reme es uno más de la plantilla. No puede jugar, pero entrena con nosotros y forma parte del grupo, pero no puede jugar".