El Coria consolida su posición de playoff

El Coria continúa instalado en una dinámica sobresaliente en el campeonato liguero. La victoria por 1-2 en Fuenlabrada no solo reafirma al conjunto celeste en puestos de playoff, sino que además le permite dormir una jornada más entre los cinco primeros y ampliar su ventaja hasta los cuatro puntos sobre el sexto clasificado, consolidando un momento de confianza tremenda.

Más allá del marcador, el triunfo refuerza el crecimiento del equipo en las últimas semanas. Así lo destacó su entrenador, Rai Rosa, que puso el foco en la importancia del momento que vive el grupo. «Son tres puntos muy importantes para nosotros, no solo por la victoria, sino por romper esa racha de cuatro empates», explicó puntualizando el valor psicológico de volver a ganar.

El técnico quiso elogiar el trabajo continuado de su plantilla, una de las claves del buen rendimiento liguero. «Hay que quitarse el sombrero por el trabajo que llevan haciendo durante todo el año. Esta semana ha sido espectacular y se ha visto reflejado con una victoria», señaló un entrenador que está convencido de que el equipo compite «a un nivel muy alto”»desde la humildad y el esfuerzo diario.

En esa misma línea se expresó Iñaki León, uno de los jugadores más destacados del Coria esta temporada. El centrocampista incidió en la fortaleza del grupo y en la dificultad de cada jornada en una segunda vuelta exigente. «Quedan muchísimas jornadas y las segundas vueltas siempre son muy difíciles. Todos los rivales compiten mucho, tanto los de arriba como los de abajo».

Iñaki León también destacó la solidez del Coria como local, una de las calves de esta temporada. «En casa somos muy fuertes, nos sentimos muy cómodos y todavía no hemos perdido. Con nuestra gente y nuestra afición intentaremos sacar los tres puntos como hacemos cada jornada».

Ambos, entrenador y jugador, coincidieron en remarcar la identidad del equipo: competitividad, ambición y respeto. «Podremos ganar o perder, pero este equipo tiene hambre y quiere competir contra cualquiera», insistió Rai Rosa, mientras que Iñaki León subrayó la importancia de saber gestionar los momentos del partido y mantener la calma cuando la temporada entra en fases decisivas.

Queda mucha tela por cortar, pero de momento el traje del Coria se parece mucho al de los que van a estar en playoff a final de esta temporada.