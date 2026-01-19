David Vizcaíno y Carla Tejada brillan en Quintana de la Serena y consolidan su dominio en el Open de Extremadura XCO 2026

La segunda prueba del Open de Extremadura XCO 2026 volvió a convertirse este domingo en un auténtico éxito de participación y competición en la localidad pacense de Quintana de la Serena, donde se congregaron más de 250 ciclistas de toda la región superando los récords de asistencia de ediciones anteriores.

La disciplina olímpica del ciclismo de montaña continúa creciendo en la comunidad, y la prueba denominada Stars League 2026 XC – G.P. XIII Rally XCO Quintana de la Serena ofreció un espectáculo deportivo con un circuito exigente de 5.200 metros, combinando tramos técnicos y velocidad que pusieron a prueba a los participantes, desde las categorías inferiores hasta las élites absolutas.

Podio absoluto y dominio pacense

Los ciclistas del equipo Bikeocasion-Nosolorodamientos se erigieron como los grandes protagonistas de la jornada: David Vizcaíno se impuso en la categoría absoluta masculina, consolidando su excelente inicio de temporada y Carla Tejada dominó con claridad la clasificación femenina absoluta. Ambos corredores forman parte de la estructura nacional XCO del Kazajoz.

La destacada actuación del Kazajoz, club pacense con fuerte apuesta por el XCO y con equipos en todas las categorías, desde cantera hasta profesional, refuerza su posición como referencia en esta disciplina en Extremadura, tras lograr pleno de victorias en el calendario regional la pasada temporada y comenzar 2026 con idéntica determinación.

Crecimiento y ambiente deportivo

La prueba de Quintana de la Serena no solo destacó por el alto nivel competitivo, sino también por la amplia participación de escuelas y corredores de todas las edades. Con salidas que comenzaron a primera hora de la mañana para las categorías superiores y posteriores para las escuelas, el ambiente fue festivo y contó con un creciente apoyo de público local.

Próxima cita: Montánchez

El calendario oficial del Open de Extremadura XCO 2026 incluye tres pruebas puntuables: tras las disputadas en Badajoz (11 de enero) y Quintana de la Serena (18 de enero), los competidores se medirán en la última cita el 1 de febrero en Montánchez.

Esa prueba servirá como antesala a la participación de los equipos extremeños en el calendario internacional de la disciplina, con los maillots autonómicos en juego y la lucha por el título regional aún por definirse.

RESULTADOS POR CATEGORÍAS – XCO QUINTANA DE LA SERENA