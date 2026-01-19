La Gala de Campeones de la Fexa reúne al automovilismo extremeño en Jaraíz de la Vera

La Federación Extremeña de Automovilismo (Fexa) celebró este fin de semana su tradicional Gala de Campeones, un evento que sirvió para poner el broche de oro a la temporada 2025 y reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros de pilotos, copilotos y equipos del automovilismo regional. La cita tuvo lugar en el Teatro Cine Avenida de Jaraíz de la Vera, que registró un lleno absoluto en una noche marcada por la emoción y la pasión por el motor.

Durante la gala se entregaron cerca de 100 trofeos, repartidos en 28 oros, 21 platas y 19 bronces, correspondientes a 32 categorías diferentes. Además, se concedieron varios reconocimientos especiales a pilotos y copilotos extremeños que lograron destacados resultados a nivel nacional a lo largo de la pasada temporada, poniendo en valor el crecimiento y el buen momento del automovilismo extremeño.

El acto contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el director general de Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro; el diputado de la Diputación de Cáceres, Javier Prieto; el alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez, y el alcalde de Cabrero, Antonio Pérez, quienes quisieron acompañar a los galardonados en una noche muy especial.

Emotivo discurso

La gala comenzó con las palabras del presidente de la Fexa, Ángel Cano, que ofreció un discurso cargado de emoción y agradecimientos. Cano tuvo un recuerdo especial para las familias de los competidores, así como para los delegados y oficiales, destacando su papel fundamental en el desarrollo de las competiciones. Asimismo, se realizó un sentido homenaje a Bartolomé Cerezo, conocido como “Toli”, recientemente fallecido, quien formó parte de la Federación y de Volantia durante gran parte de su vida.

El evento se celebró en Jaraíz de la Vera, localidad distinguida como Villa Europea del Deporte 2025, un reconocimiento que refuerza su vinculación con el deporte y, en especial, con el automovilismo. En el exterior del teatro, varios vehículos protagonistas de la temporada, como el de José Maikel, uno de los ayudantes en la organización y responsable de la Escudería Cencerro Competición, atrajeron la atención de los asistentes y pusieron el toque más espectacular a la jornada.

La gala estuvo conducida por el periodista José Domingo Bueno y concluyó con un vino de honor, que sirvió para prolongar la convivencia entre deportistas, equipos, autoridades y aficionados.

Una jornada especial para cerrar una exitosa temporada 2025 y dar la bienvenida a la temporada 2026, que se espera con gran expectación y cuyo inicio ya está muy próximo.