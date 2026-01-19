Voleibol. Primera División
El Licenciados cacereño gana en Coslada y casi asegura la permanencia
El equipo extremeño se impone por 0-3 y ya mira hacia arriba
El CP Licenciados ha arrancado el nuevo año exactamente como cerró el anterior: con autoridad, buenas sensaciones y triunfo. El conjunto colegial se impuso con claridad por 0-3 al CV Coslada (16-25, 18-25 y 23-25) en la jornada 13 de Primera División Femenina de voleibol, firmando su tercera victoria consecutiva y dando un paso casi definitivo hacia la salvación matemática.
Desde el primer punto, el equipo visitante dejó claro que no estaba dispuesto a ceder terreno. Sólido en el saque, muy fiable en recepción y con un notable trabajo colectivo en defensa y bloqueo, el Licenciados controló el encuentro de principio a fin. Los dos primeros sets cayeron con relativa comodidad, reflejo de la superioridad mostrada en la pista, mientras que el tercero, algo más igualado, volvió a resolverse a favor de las visitantes gracias a su mayor temple en los momentos decisivos.
Mirando hacia arriba
Más allá del resultado, el triunfo tiene una lectura especialmente positiva en la clasificación. Con estos tres puntos, el Licenciados no solo se aleja definitivamente de la zona baja, sino que comienza a mirar hacia arriba, situándose a solo cuatro puntos de la cuarta posición y con un partido menos, lo que alimenta la ilusión de pelear por los puestos nobles en esta segunda vuelta.
Al término del encuentro, el cuerpo técnico se mostraba muy satisfecho con el rendimiento del equipo: “Hemos hecho uno de los partidos más completos de la temporada. Estamos muy satisfechos por el rendimiento del equipo. Esta victoria para comenzar la segunda vuelta nos da la tranquilidad y la confianza para disfrutar de la competición mirando más arriba que abajo en la tabla”. Un mensaje claro y ambicioso que confirma que el Licenciados ha empezado el año con la misma determinación con la que lo terminó.
