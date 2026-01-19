El Mérida suma un punto de prestigio, pero cede dos posiciones

El Mérida miró a los ojos al Castilla para hacer un partido «tremendo», según el calificativo de su propio entrenador, y conseguir llevarse un punto de un estadio del que no se había escapado ninguno desde la quinta jornada, no en vano, es el mayor fortín del grupo.

Fran Beltrán explicaba tras el empate a uno ante el filial madridista que “jugamos contra un equipazo. Defensivamente teníamos la intención de ser muy agresivos y de presionar muy alto, así llegó el primer gol, también el de ellos, pues por ir arriba nos pudieron correr una por banda», concluyendo el levantino que «hicimos un partido muy completo».

Aunque el punto le supo muy bien a la parroquia romana por dónde y por cómo se había conseguido, lo cierto es que la jornada estaba siendo muy propicia para haber sumado los tres, pues, de los equipos que estaban por encima en la clasificación, solo el Tenerife había conseguido ganar.

Undécimos

Al final, el punto cosechado supuso recortarlo con respecto al quinto clasificado, el Bilbao Athletic, pero también caer dos posiciones hasta la undécima, pues tanto Real Avilés Industrial como Barakaldo han adelantado a los emeritenses merced a sendas victorias logradas de este fin de semana.

Así pues, tras la disputa de la primera jornada de la segunda vuelta, la lucha por la quinta plaza se aprieta, pues entre el quinto y el undécimo solo hay tres puntos de distancia, sumando uno más de diferencia con el cuarto.

Pasada la salida más difícil, llega un nuevo encuentro en el Romano con una semana realmente muy corta, pues, de cerrar la jornada dominical, se pasa a jugar el viernes (21.15 horas) contra el Pontevedra. Será un rival sobre el papel muy complicado, ya que es el tercer clasificado, pero el Mérida cuenta con el respaldo de los suyos. Además, después de varias jornadas consecutivas, no tiene sancionados para este duelo.

Solamente una baja

Con respecto a los lesionados, en la última lista solo fue baja Jacobo Martín, quien seguramente no estará recuperado por la poca distancia existente entre un partido y otro.

Por otro lado, se espera que Carlos Doncel pueda estar disponible de verdad, ya que, por segunda convocatoria consecutiva, no tuvo minutos, aunque en esta ocasión sí salió a calentar.

En realidad, las principales novedades podrían llegar desde los movimientos en el actual mercado de invierno, aunque la cercanía del siguiente choque lo puede hacer menos probable.