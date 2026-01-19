El meta sub-23 Quevedo (Villarreal B) llega cedido al Cacereño

El joven guardameta balear Álex Quevedo Barber, ‘Quevedo’ (Mahón, Menorca, 28 de abril de 2004) ha sido confirmado este lunes como el tercer fichaje del Cacereño en el mercado invernal, tras los del centrocampista Nico Conesa (Pontevedra) y el delantero Kensly Vázquez (Ourense). Llega cedido desde el Villarreal, que lo firmó como apuesta de futuro en principio desde su filial, aunque esta temporada no haya debutado aún. Es portero sub-23 y al CPC viene a cubrir la baja de Iván Martínez, que se marchó al Numancia la pasada semana. Con ello aún hay libres en la plantilla dos plazas, una senior y otra sub-23 en la plantilla.

Los informes que se han barajado de Quevedo señalan que es uno de los guardametas más prometedores del fútbol español, aunque esta temporada no había debutado aún en el Villarreal B. Zurdo, con 1,91 metros de altura, llegó al club levantino en el verano de 2024 después de firmar una temporada de mucha solvencia con el Mallorca B, en la que encajó 16 goles en 33 partidos en Segunda Federación, un registro que llamó la atención por su regularidad y fiabilidad bajo palos.

Debut en la sub-18

El filial amarillo apostó fuerte por él y el club anunció su incorporación con un contrato hasta el año 2028, en un movimiento que le permitía dar un paso adelante en su carrera tras finalizar su etapa en Palma. Además, Quevedo cuenta con experiencia en selecciones inferiores: ya fue convocado en una ocasión con España sub-18, llegando a debutar, un detalle que subraya su proyección en edades formativas.

En el Mallorca llegó a estar en dinámica de primer equipo, siendo incluso citado en varios partidos. Su evolución en Villarreal, eso sí, se ha visto condicionada por un problema en la muñeca, siendo intervenido hace justamente un año para poner fin a molestias óseas y, tras algún contratiempo posterior, terminó por ver la luz al final del túnel, estando ya recuperado.

En el Cacereño lo tendrá también difícil, ya que competirá por el puesto con el habitual titular, Diego Nieves, que está realizando una notable temporada.