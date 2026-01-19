El Rena vuelve al liderato tras tropezar el San José

Con la sombra de otro partido suspendido, la emoción que genera la igualdad en la clasificación mantiene el interés en la Tercera División extremeña de fútbol sala. Hubo además sorpresa, ya que el líder, Colegio San José, no pasó del empate en casa ante el colista, Castañar de Ibor. El Bambatam Rena vuelve al liderato gracias a una mínima ventaja en el coeficiente general de goles, con ambos equipos empatados a puntos.

Quedó suspendido el Badajoz GV Energía ACV-Cáceres Universidad, a falta de dos minutos para el final, con marcador 4-7 favorable a los cacereños. El próximo fin de semana se disputará el esperado derbi San José-Cáceres, uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

En la jornada 17 de la Tercera División extremeña, destacó la entrada del Navalmoral en el grupo de cabeza tras su victoria en Jarandilla, así como el fin de la racha del Talayuela, derrotado en Rena. También sobresalieron las victorias de Granja y Arroyo, claves para cortar dinámicas negativas, y el bache del Torrecillas.

Partido suspendido pendiente de resolución

El Juez de Disciplina deberá decidir si se reanudan los minutos restantes o se da por definitivo el resultado de Badajoz 4-Cáceres Universidad 7. Por el conjunto visitante marcaron Cano (4 goles), Miguel, Pablo y Ojalvo.

La jornada se cerró con el empate entre el primero y el último: Colegio San José 1-Castañar de Ibor 1. Álvaro adelantó a los visitantes antes del descanso y Fer igualó para los locales tras la reanudación.

En la zona alta de la clasificación, el Bambatam Rena 7-Talayuela 6 fue el partido más destacado. Jesús Búrdalo (3), Hugo (2), Alejandro e Israel anotaron para los locales, mientras que Tripi (3), Yassine, Alberto y Gabri lo hicieron para el conjunto tabaquero, que puso fin a una racha de seis victorias consecutivas.

Otro resultado relevante fue el Arroyo Ferroluz 7-Torrecillas 3, importante tanto por el regreso al triunfo del conjunto arroyano como por la segunda derrota seguida del Torrecillas, campeón de invierno. Marcaron Bachi (2), Juan Manuel (2), Fran Braganza (2) y Asier; por los visitantes lo hicieron Vaquero, Alex y Maikel.

A puerta cerrada se disputó el Jarandilla 2-Navalmoral 5, resultado que consolida al equipo moralo en el grupo de ‘playoff’. Anotaron Jorge y Luis por los locales y Lucas (2), Sergio (2) y Vidal por los visitantes.

En la Campiña Sur, el Granja 7-Villagarcía 6 dejó uno de los partidos más espectaculares de la jornada. Jesús Pila (3), Juanmi (2), Parra y A. Sánchez marcaron para los locales; Guerrero (2), José, Iván, Hugo y Jesús lo hicieron para el Villagarcía.

El único empate, además del del líder, fue el Burguillos del Cerro 5-Ciudad de Almendralejo 5. Goles de Ceberino (2), Giraldo, Juan Luis y Andrés, y de Aitor (3), Samuel y Rodrigo. Cerró la jornada el Alfar Salvatierra 6-Casar de Cáceres 2, con tantos de Abel (2), Juan (2), Antonio y Tomás.

El Bambatam Rena y el Colegio San José colideran la clasificación con 33 puntos, seguidos por Torrecillas (32). Jarandilla y Navalmoral suman 30, Granja tiene 28 y Talayuela, 27. Con 26 puntos aparecen Ciudad de Almendralejo y Cáceres Universidad (con un partido menos). Arroyo suma 24, Salvatierra 22 y Casar 20. Cierran la tabla Burguillos (17), Badajoz (14, con un partido menos) y Villagarcía y Castañar, ambos con 12 puntos.