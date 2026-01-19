El Ruy López y el Cibeles mandan en el regional por equipos de ajedrez

Don Benito acogió la tercera ronda del Campeonato de Extremadura por Equipos 2026 de ajedrez en todas las categorías, y solo dos clubs en División de Honor, la Agrupación Ruy López de Zafra y el Cibeles de Mérida, suman todos sus encuentros por victorias, con lo que encabezan por este orden la clasificación. Tercero es el Magic Extremadura, que empató.

Ruy López venció por 4-1 al Club de Ajedrez Isantramex, y Cibeles ganó por un ajustado 3-2 a Lotería La Favorita de Badajoz. Por su parte, el Magic, que durante 20 años ha dominado el panorama ajedrecístico extremeño aunque ya el pasado año cediera el título ante el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, empató con otro club histórico, iAcere Casareño (2,5-2,5).

En Primera División, Magic Promesas encabeza la clasificación con tres victorias, las mismas que Ágora Ajedrez de Cáceres. El próximo sábado, Cibeles se enfrenta al colista Isantramex, el Magic a Albatros de Cáceres, y Ruy López al campeón de 2025, el Cáceres Patrimonio.