Balonmano
UBP y Aceuchal se citan en la final femenina de la Copa Extremadura de balonmano
En la categoría masculina el Ciudad de Villafranca alarga su buena racha ganando 32-25 al Josefinas Mérida
La Copa Extremadura de Balonmano ya tiene finalistas en categoría femenina. Unión Balonmano Pacense y EMD Aceuchal certificaron su clasificación tras la disputa de la segunda jornada del torneo, a falta aún de una jornada para el cierre de la fase.
La Unión Balonmano Pacense logró una trabajada victoria por 24-21 ante el C.P. Paideuterion en un encuentro muy equilibrado que no se resolvió hasta los minutos finales. Victoria Leal, Helena Neves e Isabel Camello lideraron el apartado ofensivo del conjunto pacense en un partido de gran intensidad.
Por su parte, el EMD Aceuchal se impuso con autoridad al 3 Valles en Plasencia (15-25). Las piporras dominaron el choque desde el inicio y cimentaron su triunfo en una sólida primera mitad que dejó sin opciones a su rival. Belén Baquero y la juvenil Bárbara Mateo fueron las jugadoras más destacadas del equipo aceuchalense.
La competición masculina
En categoría masculina, el encuentro entre la UBP y el C.P. Paideuterion quedó aplazado. En el otro partido de la jornada, el BM Ciudad de Villafranca prolongó su buena racha al imponerse en casa al BM Josefinas Mérida por 32-25. El conjunto villafranqués marcó diferencias desde el inicio con un parcial de 3-0 y supo gestionar el partido pese a los intentos de reacción visitante. Daniel Charro, con seis goles, y Manuel García Broncano, con cinco, lideraron el ataque local.
La competición liguera regresará el próximo fin de semana con la disputa de la cuarta jornada en categoría femenina y la sexta en la masculina.
