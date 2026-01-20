El Cacereño suma galones en la zaga con José Alonso

El Cacereño acelera en su deseo de reforzar la plantilla y este martes ha anunciado la incorporación del central José Alonso, segundo fichaje de la semana tras la llegada el lunes del guardameta sub-23 Quevedo y cuarto refuerzo invernal (Nico Conesa y Kensly Vázquez son los otros dos). El club verde continúa así moviéndose con el objetivo de apuntalar el equipo para la segunda vuelta del campeonato.

Alonso, de 29 años y natural de Punta Umbría, ocupará la ficha senior que ha quedado libre tras la salida del portero Iván Martínez, reforzando una línea defensiva que cuenta con bastantes efectivos, aunque el CPC ha encajado 28 goles, uno de los registros más elevados del grupo 1 de Primera Federación, circunstancia que ha llevado a la dirección deportiva a priorizar la llegada de un central con experiencia contrastada.

Llega desde Torremolinos

El nuevo jugador del Cacereño llega procedente del Juventud Torremolinos, conjunto del grupo 2 de Primera Federación, con el que ha disputado esta temporada alrededor de 690 minutos. En la campaña anterior militó en el Melilla, donde fue una pieza clave en la zaga, acumulando 2.907 minutos y anotando cinco goles, un dato que subraya su peligrosidad en acciones a balón parado.

José Alonso no es un desconocido para el público cacereño. El central ya ha jugado en Príncipe Felipe en al menos dos ocasiones: la pasada temporada con el Melilla, equipo en el que coincidió con Iván Fernández y Javi Ajenjo, y anteriormente defendiendo la camiseta del Córdoba en un partido de Copa del Rey.

Formado en la cantera del Recreativo de Huelva, Alonso cuenta con una amplia trayectoria en el tercer escalón del fútbol español (la antigua Segunda B), con pasos por clubs como Cultural Leonesa, Córdoba, UCAM Murcia, además de los filiales de Almería, Cádiz y Valladolid. Con el Córdoba disputó 37 partidos, logró el ascenso a Primera Federación y se proclamó campeón de la Copa Federación.

Con 1,85 metros de estatura, perfil diestro y reconocido liderazgo defensivo, Alonso eleva a cinco el número de centrales de la plantilla, junto a Javi Barrio, Adri Crespo, Sanvi e Iván Martínez. El próximo movimiento en el conjunto verde apunta a la salida de un centrar que libere otra ficha sénior para continuar así reforzando la plantilla, ya que actualmente el Cacereño solo dispone de dos fichas sub-23 libres.