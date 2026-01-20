Cáceres acogerá la Final Four de la Copa del Rey

Extremadura volverá a ser escenario de la Copa del Rey de fútbol sala con la celebración de la Final Four los próximos 23 y 24 de mayo, una designación que confirmó este martes la Federación Extremeña de Fútbol (FExF) tras la elección realizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La noticia supone el regreso de una fase decisiva del torneo a la región ocho años después, ya que Cáceres fue sede en 2018 de la final disputada entre el Fútbol Club Barcelona Barcelona y el Jaén Paraíso Interior, un encuentro que se resolvió en la prórroga con victoria azulgrana por 4-3 y que dejó un excelente recuerdo tanto por el nivel deportivo como por el ambiente vivido en el Pabellón Multiusos. Desde la federación extremeña se subraya que aquella cita estuvo marcada por una organización “ejemplar” y unas gradas llenas, factores que han pesado de nuevo en la elección de Extremadura como anfitriona.

Los detalles de esta nueva edición se presentarán oficialmente este miércoles en Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en una comparecencia que contará con la presencia del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y del director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro, entre otras autoridades.

Protagonistas por decidir

En el plano deportivo, los nombres de los cuatro semifinalistas se conocerán tras los partidos de cuartos de final, fijados para los días 17 y 18 de febrero, con los siguientes enfrentamientos: Jimbee Cartagena Costa Cálida–Movistar Inter, Noia Portus Apóstoli–Viña Albali Valdepeñas, Jaén Paraíso Interior–ATP Iluminación Ribera Navarra y ElPozo Murcia Costa Cálida–Barça.

Por el momento, la Federación Extremeña de Fútbol ha avanzado que más adelante se concretarán aspectos clave como la venta de entradas, los horarios de los partidos y el programa oficial de actividades que acompañarán a una cita que la propia federación califica como una auténtica fiesta del fútbol sala.

Impacto y apoyo institucional

Desde la FExF se ha querido agradecer expresamente el apoyo de la Junta de Extremadura, destacando que la colaboración institucional ha sido determinante para que la región vuelva a acoger una de las competiciones más atractivas y seguidas del calendario nacional, reforzando así la proyección de Extremadura como sede de grandes eventos deportivos.