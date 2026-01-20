La Coronada reunió a los mejores arqueros extremeños en el Campeonato de Extremadura de Sala 3D

La Coronada se convirtió el pasado domingo en el epicentro del tiro con arco extremeño con la celebración del Campeonato de Extremadura de Sala 3D y la segunda prueba de la Liga del Trofeo 3D Diputación de Badajoz, una cita que, según la organización, batió récords de participación.

El evento, organizado conjuntamente por el Club Halcón Blanco y la Federación Extremeña de Tiro con Arco (FEXTA), se desarrolló en el pabellón polideportivo local en una jornada maratoniana, desde las 9.00 hasta las 19.00 horas. En esta modalidad 3D, los participantes disparan sobre figuras tridimensionales que recrean animales a tamaño real, con el reto añadido de identificar correctamente los “anillos de puntuación” (las zonas de mayor valor) dentro de la anatomía de la diana.

Vencedores

Entre los nombres propios, la nota de prensa destaca el gran nivel mostrado por José Luis Patiño (Arqueros de Sansonia), que le acerca a sus aspiraciones de cara al próximo clasificatorio para el equipo nacional. También subraya la pujanza de la cantera con la actuación de la jovencísima Nara del Rey (Club Arker@S de La Vera), que con 13 años se impuso en tradicional senior femenino.

En el apartado deportivo, los vencedores fueron los siguientes: José Luis Patiño (compuesto senior mixto), Santiago Sánchez Frías (barebow senior masculino), José Enrique Tejeda (longbow senior mixto), Manuel Jesús González (longbow veterano), Aureliano Sánchez (tradicional senior masculino), Nara del Rey (tradicional senior femenino), Pedro Méndez (tradicional veterano) y Miguel Alberto Vicente (compuesto veterano). En equipos, el triunfo fue para “El cuento del lobo y los 3 cerditos”, por delante de “Greta y los Garbo” y Sansonia 1.

La organización agradeció la alta participación y el ambiente de deportividad vivido durante toda la jornada, y remarcó que la prueba se consolida como una cita fija del calendario regional