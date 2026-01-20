Crece el optimismo en el Cáceres respecto al regreso de Kalinicenko

Mientras intenta ajustar su plantilla con la llegada de un interior y la más que posible salida de Nico Marina, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad se relame con un anhelo que tiene desde hace meses: el regreso de Erikas Kalinicenko a las pistas. Tras romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en marzo de 2025, el jugador parece entrar en la recta final de su recuperación, aunque es la prudencia la que manda a la hora de hablar de su caso.

Desde el principio se tuvo claro que no había que precipitarse y que ‘Erik’, como es conocido en el vestuario, solo debía volver cuando estuviese completamente recuperado, sin ningún tipo de presión añadida. Se sabe que es una lesión muy complicada, casi la peor que puede sufrir un baloncestista, y que una reaparición a destiempo podría resultar muy dañina. Así es que en todo este tiempo –con una renovación de contrato de por medio– el jugador ha estado trabajando en Cáceres con personal del club, aunque también con ayuda externa.

La entidad sí lanzó este martes un mensaje de optimismo al publicar en sus redes sociales un vídeo en el que se puede ver a Kalinicenko ejercitándose con intensidad en un gimnasio y, lo que quizás sea más novedoso, lanzando triples en el Multiusos con la ayuda del delegado del equipo, Javier Cabello. El mensaje es inequívoco: “¡Nuestro Killer cada día más cerca de volver! ¡Qué ganas hay de verle de nuevo en la cancha!”.

Sin fecha señalada

No obstante, cuando llega la gran pregunta, nadie ofrece la gran respuesta: ¿cuándo estará disponible para Jacinto Carbajal y cuándo esos mismos triples podrán colaborar a victorias en el momento cumbre de la Segunda FEB. Ni el club ni el entorno del jugador se atreven a ofrecer una fecha más o menos aproximada. Puede que febrero, es posible que marzo, quién sabe si ya para abril. Sí se admite que, borrando los presagios más negros –que también los ha habido–, se espera que Kalinicenko dispute algunos partidos esta temporada, aunque obviamente todo depende de la evolución de la rodilla.

El Cáceres le espera con ansiedad. Asume que en principio no podrá ser el jugador determinante que lideraba al equipo en anotación cuando sufrió su doloroso percance en un entrenamiento, pero sí un ‘fichaje’ muy valioso para aportar puntos y compromiso saliendo desde el banquillo.