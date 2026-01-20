Nico Conesa y Kensly, el nuevo impulso del Cacereño

El Cacereño ha movido ficha en el mercado de invierno con un mensaje claro: hay que reaccionar ya. La delicada situación clasificatoria del CPC en Primera Federación (desde el pasado domingo no es colista, pero sigue en descenso) ha obligado al club a acelerar decisiones y a incorporar perfiles muy concretos, futbolistas capaces de aportar desde el primer día. En ese contexto llegaron Nico Conesa y Kensly Vázquez, dos refuerzos que ya han debutado, ambos como titulares, y que representan la idea que maneja la dirección deportiva encabezada por Francis Bordallo: valentía, compromiso inmediato y soluciones prácticas para un equipo que necesita sumar «como hormiguitas» para salir del descenso.

La presentación de ambos futbolistas tuvo lugar este martes en las instalaciones de Toyota, uno de los patrocinadores del club, y sirvió para poner palabras a una planificación que busca equilibrio y frescura. En el caso de Conesa, mediocentro de 24 años procedente del Pontevedra, el club rastreaba desde hace tiempo un perfil muy concreto. «Buscábamos ese hombre táctico, ese hombre ancla por delante de los centrales», explicó Bordallo, subrayando su capacidad para dar salida al balón y, al mismo tiempo, reforzar el trabajo defensivo ante centros laterales y juego directo. Una figura de ‘seis’ puro que el equipo necesitaba para sostenerse mejor.

Nico Conesa, Francis Bordallo y Kensly Vázquez. / Mafia del Arte

El propio Nico Conesa reconoció que su adaptación ha sido rápida, en buena medida gracias al vestuario. «Venía de participar poco allí en Pontevedra, pero el grupo me ha acogido demasiado bien», señaló tras su estreno en el Príncipe Felipe, donde dejó buenas sensaciones. Su debut con la camiseta verde se produjo una semana antes, en el empate ante Guadalajara (1-1), donde jugó los 90 minutos con apenas tres o cuatro sesiones de entrenamiento. Su fichaje responde, según él mismo admitió, al interés mostrado desde el primer momento por el cuerpo técnico. «Me pidieron mis cualidades y creo que las puedo aportar. Lo hemos demostrado en los dos partidos que he jugado», afirmó con convicción.

Julio Cobos, entrenador del CPC, ha sido claro con él desde el inicio. Conesa debe ser ese mediocentro posicional que dé orden, ayude en defensa y permita al equipo jugar con una referencia fija en la medular. «Tener al equipo siempre con un ancla», resumió el futbolista gallego, que ha llegado con la mentalidad de responder a la confianza recibida. «Ellos han apostado por mí y confío plenamente en el equipo. Estoy seguro de que lo vamos a sacar hacia adelante», insistió.

Nico Conesa, durante su presentación oficial con el Cacereño. / Mafia del Arte

Energía para el ataque

Si Conesa aporta equilibrio, Kensly Vázquez representa la energía ofensiva que tanto estaba echando en falta el Cacereño. El delantero, de 22 años y procedente del Ourense, fue definido por Bordallo como un atacante «bastante completo», capaz de combinar envergadura física con movilidad, rapidez y coordinación con el balón. Un perfil diferente para refrescar una delantera que, en algunos partidos, se había quedado sin mordiente.

Vázquez debutó como titular en cuanto estuvo disponible (el domingo en el triunfo 2-0 ante el Arenas de Getxo) y su adaptación también ha sido inmediata. «Me sentí muy cómodo, tanto en el debut como el primer día que llegué a entrenar», explicó, recordando que ya conocía el ambiente del Príncipe Felipe de visitas anteriores. «La afición se nota bastante y quiero devolver esa energía que dan en el campo», añadió, consciente del peso que tiene la grada en un club histórico como el Cacereño.

El propio futbolista reconoció que el contexto social y la identidad del club fueron claves para decidirse. «Me han dado muy buenas referencias del equipo. Sé que es un club con mucha afición y creo que no refleja cómo van en la tabla», apuntó. Su objetivo es claro: aportar frescura, trabajo y presencia en el área, exactamente lo que le pide Julio Cobos desde el primer día. «Cosas sencillas: presión, trabajo con y sin balón, llegadas al área».

Kensly Vázquez. / Mafia del Arte

El mercado, en ebullición

Más allá de estas dos incorporaciones, el mercado sigue abierto. Bordallo habló también de la llegada del portero Quevedo (anunciada el lunes) para cubrir la vacante dejada por Iván Martínez. «Había que ocuparla y creemos que lo hemos hecho con un buen portero, por el que apuesta mucho el Villarreal», explicó, avanzando que el guardameta puede sumar desde ya a la competencia interna. El futbolista ha llegado al decano extremeño en calidad de cedido.

En cuanto a nuevos refuerzos, el director deportivo fue prudente pero claro. El CPC está abierto a cualquier opción que mejore la plantilla, aunque reconoció que el perfil de extremo sigue siendo prioritario. «Está costando mucho, hay muchos equipos buscando ese tipo de futbolista», admitió. La situación clasificatoria no ayuda en las negociaciones, pero la victoria del pasado domingo sí puede ser un pequeño impulso. «Hay que ser valiente para venir al Cacereño en este contexto. Estos dos lo han sido y hay que agradecérselo».

Con dos semanas aún por delante, el club no descarta movimientos de última hora. «A mí me gustaría tener la plantilla cerrada ya, pero va a ser imposible», reconoció Bordallo, recordando que el año pasado ya se vivió una situación similar. El mensaje es claro: paciencia, trabajo diario y fe en un grupo que empieza a reforzarse tanto en el campo como en el ánimo, dos aspectos que espera mostrar el próximo domingo en el estadio O Couto de Ourense (16.00 horas), donde Kensly Vázquez se reencontrará con sus excompañeros.

Adiós a Ale Morales

Por otro lado, el CPC ha anunciado este martes la salida de Ale Morales. Es la segunda baja que da el conjunto verde tras la del portero Iván Martínez, que se ha marchado al Numancia. A ellos se suma Unai Rementería, que sigue entrenando con el Cacereño, aunque el club le dejó sin ficha para poder inscribir a Nico Conesa.

Ale Morales, sub-23, llegó al CPC el pasado verano procedente del Zamora. Su participación se limita a siete partidos (con solo dos titularidades), seis de liga y uno de Copa, en los que ha acumulado poco más de 180 minutos. Es el segundo futbolista de la plantilla de Julio Cobos que menos ha participado esta temporada, solo por encima del meta Iván Martínez.

El CPC dispone ahora mismo de tres fichas libres. Una para un futbolista senior y dos para sub-23.